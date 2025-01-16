Hobiyle Başladığı İşi Büyüttü: Şimdi 3 Bin Tanesi Var! Paraya Para Demiyor

“KENDİ İMKÂNLARIMIZLA DIŞA BAĞIMLILIĞI ORTADAN KALDIRDIK”

Kendi sondaj kuyularını açarak su ihtiyacını karşılayan ve enerji ihtiyaçlarını güneş panelleriyle çözen Kurt, dışa bağımlı olmadan üretim yaptıklarını vurguladı. Şu an Bilecik ve Bozüyük çevresine yumurta tedarik eden çiftlik, gelecekte hem Türkiye genelinde hem de uluslararası pazarda faaliyet göstermeyi hedefliyor.