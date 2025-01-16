Hobiyle Başladığı İşi Büyüttü: Şimdi 3 Bin Tanesi Var! Paraya Para Demiyor
Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Poyra Köyü’nde 24 yaşındaki üniversite mezunu Oğuzhan Kurt, hobi olarak başladığı tavuk yetiştiriciliğini profesyonel bir işletmeye dönüştürdü. 11 dönümlük arazide kurduğu çiftlikte, 3 bin tavuğu ile günlük yumurta üretimi yaparak ticarete atılan genç girişimci, başarı hikayesiyle dikkat çekti.
Kaynak: İHA
Uluslararası Lojistik Yönetimi bölümü mezunu olan Kurt, tavuk yetiştiriciliğine evinin bahçesinde hobi amaçlı başladığını ve zamanla bu ilgisini profesyonel bir işletmeye çevirdiğini belirtti.
Kurt, Poyra Köyü’nde 11 dönümlük bir arazi üzerinde 365 metrekarelik bir alanda çiftlik kurarak, bölgedeki ilk gezen tavuk çiftliğini hayata geçirdi. Tesisi kurarken ailesinin ticaret tecrübesinin büyük katkı sağladığını ifade eden genç girişimci, 1,5 yıl süren çalışmalar sonucunda üretime geçtiğini söyledi.
“KENDİ İMKÂNLARIMIZLA DIŞA BAĞIMLILIĞI ORTADAN KALDIRDIK”
Kendi sondaj kuyularını açarak su ihtiyacını karşılayan ve enerji ihtiyaçlarını güneş panelleriyle çözen Kurt, dışa bağımlı olmadan üretim yaptıklarını vurguladı. Şu an Bilecik ve Bozüyük çevresine yumurta tedarik eden çiftlik, gelecekte hem Türkiye genelinde hem de uluslararası pazarda faaliyet göstermeyi hedefliyor.
“EKONOMİYE KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ”
Oğuzhan Kurt, ilerleyen dönemde hedeflerinin ihracata yönelmek olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Hedefimiz önce bölgemize, ardından Türkiye’ye hitap etmek. Ülkenin yumurta ihtiyacını karşılamayı ve ihracatla ekonomiye daha fazla katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Genç girişimcilere de bu tür işlere atılmaları için cesaret vermek istiyorum. Kendi çabalarınızla mutlaka bir noktaya ulaşabilirsiniz ve emeğinizin karşılığını alacağınızdan emin olabilirsiniz.”