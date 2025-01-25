Hobi Olarak Başladı Mesleği Oldu: Elleriyle Tek Tek Diziyor, Kapısında Metrelerce Kuyruk Oluyor
Gaziantep'te yaşayan Erkan Uruş, hobisini mesleğe dönüştürdü. Küçük yaşlarda başlayan tespih tutkusu önce koleksiyona zamanla ise ustalığa dönüştü. Uruş şimdi kişiye özel tespihleri elleriyle tek tek diziyor, hem yurt içinden hem de yurt dışından taleplere yetişemiyor.
Kaynak: İHA
Gaziantep'te yaşayan 41 yaşındaki Erkan Uruş, çocuk yaşlarda başlayan tespih hobisini ustalığa taşıyarak mesleğe dönüştürdü. Şahinbey ilçesindeki tarihi Yeni Han'da küçük bir atölye kuran Uruş, değerli ağaçlardan elde edilen tespihlerle hem koleksiyoncuların hem de tespih meraklılarının ilgisi çekiyor. Aynı zamanda bir kamu kurumunda memur olarak çalışan Uruş, hobisini profesyonel bir işe dönüştürmeyi başardı.
TESPİH ALDIĞI USTADAN İŞİ ÖĞRENDİ
Henüz çocukluk çağında tespihlere merak kazanan Uruş, sürekli tespih satın aldığı ustadan bu sanatı öğrenerek ilk adımı attı. Edindiği bilgileri kendi çabasıyla geliştiren Uruş, imkanlarını değerlendirerek bir atölye kurdu. Mesai saatleri dışında atölyesinde çalışan ve burada tespih yapımı ve tamiriyle ilgilenen Uruş, kısa sürede bu alanda ustalık kazandı.
BÜYÜK ÖZENLE TEK TEK ELLERİYLE DİZİYOR
Erkan Uruş'un, büyük bir özen ve emekle alınan tespihler yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da büyük beğeni topluyor. Geleneksel işçiliği modern tasarımlarla buluşturan Uruş, atölyesindeki üretimle hem koleksiyoncuların hem de test meraklılarının hayallerini dönüştürüyor. Tespih tutkusu sayesinde başlayan yolculuklar, bugün onu sektörün değerli isimlerinden biri haline getirdi.
"HACI ZİYARETİNDE TUTKUM BAŞLADI"
Lise yıllarında bir akrabamızın hacı ziyaretinde kendisine hediye edilen bir tespihle tespihe olan tutkum başladı diyen Uruş, "2000'li yıllarda lise ve sonrasında üniversite döneminde sürekli olarak tespihle meşk ettim. Daha sonraları da memuriyet hayatımda da bu tutkum devam etti ve büyük bir koleksiyona sahip oldum. O aşamadayken ustam olan Cengiz ustayla tanıştım. Yanına gidip tespih yaptırırken tespihle daha fazla yakınlaşma imkanı buldum. Daha sonra kendisinin de tutkumu görüp beni yetiştirmek istemesiyle iki yıl boyunca Cengiz ustadan aldığım eğitimle tespih ustası oldum." dedi.
YURT DIŞINDAN DA TALEP YAĞIYOR
Ürettiği el emeği sanatsal tespihlerin yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi gördüğünü belirten Uruş, “Tespih üretmenin, meydana getirmenin verdiği hazzı 25 yıllık tespihseverlik döneminde yaşadığımı düşünüyorum. Artık istediğimiz malzemelere, istediğimiz ölçülere ve yıllarca beklemiş malzemeleri bulma lüksüne sahibiz. Bu doğrultuda koleksiyoner arkadaşlarımın ve dostlarımın ihtiyaçlarına sevgiyle istedikleri sanata ulaşmaya çalışıyorum” diye konuştu.