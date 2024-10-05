Hizmet Vermeye Başladı! Emeklilere İndirimli Satılacak, Fiyat Listesi Açıklandı
Ekonomik krizin derinleşmesiyle beraber hemen her şeyin fiyatına zam gelmeye devam ediyor. Özellikle son dönemde et fiyatlarına gelen zamlarla beraber vatandaşlar, uygun fiyatlı ve kaliteli et ürünleri sunan işletmeleri arıyor. O ilde Halk Et Mağazası hizmete açıldı. Dana kıymanın kilosu 350 liraya, dana kuşbaşının kilosu 450 liraya satılacak. İşte güncel fiyat listesi…
Kaynak: İHA
Denizli Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını benimseyerek, Denizli halkına önemli bir hizmet sunmaya devam ediyor. 'Merkezefendi Halk Et' projesi, yerli üreticilerden temin edilen sağlıklı ve hijyenik et ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor. Denizli’de bir ilki temsil eden bu hizmet sayesinde, vatandaşların kaliteli ete uygun fiyatlarla ulaşması hedefleniyor.
Hizmet vermeye başlayan Merkezefendi Halk Et Mağazası’nı ziyaret eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, alışveriş yapan vatandaşlarla birebir ilgilenerek, projenin önemini vurguladı. Bu girişim, yerel üreticilerin desteklenmesinin yanı sıra, topluma ekonomik anlamda da katkı sağlamayı amaçlıyor.
‘KALİTELİ VE EKONOMİK ET ÜRÜNLERİNİ HEMŞERİLERİMİZLE BULUŞTURUYORUZ’
Doğan, verilen hizmete yönelik şu açıklamalarda bulundu:
“Merkezefendi Halk Et Mağazamızın ilk şubesini hizmete aldık. Hemşehrilerimiz, bu mağazamızda kaliteli ve uygun fiyatlı ete kolayca ulaşacak. Yerel üreticilerimizden aldığımız uygun, kaliteli ve ekonomik et ürünlerini hemşerilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İçerisinde doğal kooperatif ürünlerinin de yer aldığı mağazamızın ilçemize hayırlı olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz” diye konuştu.
HALK ET’TE FİYAT LİSTESİ
‘Merkezefendi Halk Et’te pirzolanın kilosu 650 lira, kaburganın kilosu 500 liraya, külbastının kilosu 600 liraya, kuşbaşının kilosu 480 liraya, dana kıymanın kilosu 350 liraya, dana kuşbaşının kilosu 450 liraya, antrikot-bonfilenin kilosu 700 liraya, ızgara köftenin kilosu 350 liraya ve haşlama kemiğin kilosu ise 350 liraya satılacak.