Hizmet Vermeye Başladı! Emeklilere İndirimli Satılacak, Fiyat Listesi Açıklandı

Denizli Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını benimseyerek, Denizli halkına önemli bir hizmet sunmaya devam ediyor. 'Merkezefendi Halk Et' projesi, yerli üreticilerden temin edilen sağlıklı ve hijyenik et ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor. Denizli’de bir ilki temsil eden bu hizmet sayesinde, vatandaşların kaliteli ete uygun fiyatlarla ulaşması hedefleniyor.

Hizmet vermeye başlayan Merkezefendi Halk Et Mağazası’nı ziyaret eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, alışveriş yapan vatandaşlarla birebir ilgilenerek, projenin önemini vurguladı. Bu girişim, yerel üreticilerin desteklenmesinin yanı sıra, topluma ekonomik anlamda da katkı sağlamayı amaçlıyor.