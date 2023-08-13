Hisseli tapu satışında yeni dönem: Miras kalan eviniz varsa dikkat edin
Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren hisseli tapu satışında dikkat edilmesi gereken konular açıklandı.
Mirasın payının kardeşe devri için noter onaylı bir sözleşmeye gerek yoktur. Miras payının kardeşe devredilmesi hususunda kardeşler arasında yazılı bir sözleşme yapılması ve her iki tarafın imzalaması yeterlidir.
Hisseli tapu sahibi olan vatandaşlar tapu satışı için çözüm yolları arıyor. Birden fazla kişinin ortak olduğu hisseli tapularda hisse sahiplerinin ortak karar vermesiyle tapunun devri gerçekleşebiliyor.
Hisseli tapuların satışı için hisse sahiplerinin ortak karar alması ve tapuda hazır bulunması gerekir.
Tapu devri için avukata vekalet verilebilir. Hisseli tapu alırken ise Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlanmalı, sınırlar belirlenmeli ve parseller tespit edilmelidir.