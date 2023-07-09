Hisseli tapu satışında yeni dönem: Miras kalan eviniz varsa dikkat edin

Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren hisseli tapu satışında dikkat edilmesi gereken konular açıklandı.

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Hisseli tapu satışında yeni dönem: Miras kalan eviniz varsa dikkat edin - Resim: 1

Mirasın payının kardeşe devri için noter onaylı bir sözleşmeye gerek yoktur. Miras payının kardeşe devredilmesi hususunda kardeşler arasında yazılı bir sözleşme yapılması ve her iki tarafın imzalaması yeterlidir. 

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Hisseli tapu satışında yeni dönem: Miras kalan eviniz varsa dikkat edin - Resim: 2

Hisseli tapu sahibi olan vatandaşlar tapu satışı için çözüm yolları arıyor. Birden fazla kişinin ortak olduğu hisseli tapularda hisse sahiplerinin ortak karar vermesiyle tapunun devri gerçekleşebiliyor.

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Hisseli tapu satışında yeni dönem: Miras kalan eviniz varsa dikkat edin - Resim: 3

Hisseli tapuların satışı için hisse sahiplerinin ortak karar alması ve tapuda hazır bulunması gerekir.

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Hisseli tapu satışında yeni dönem: Miras kalan eviniz varsa dikkat edin - Resim: 4

Tapu devri için avukata vekalet verilebilir. Hisseli tapu alırken ise Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlanmalı, sınırlar belirlenmeli ve parseller tespit edilmelidir.

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