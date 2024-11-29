Hisseli Tapu Sahibi Olanlar Dikkat! Geri Sayım Başladı, Bu Detayı Atlayan Yandı

Hisseli gayrimenkuller, bir taşınmazın birden fazla kişiye ait olduğu durumları ifade eder. Bu tür taşınmazlar, tapuda "müşterek tapu" olarak geçer. Her bir hissedar, taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkını sahip olduğu hisse oranında kullanma yetkisine sahiptir. Ancak hisse oranları eşit olmayabilir ve her ortak, sadece kendi payı kadar hak sahibidir.