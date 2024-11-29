Hisseli Tapu Sahibi Olanlar Dikkat! Geri Sayım Başladı, Bu Detayı Atlayan Yandı
Türkiye’de hisseli gayrimenkul sahiplerinin hak ve sorumluluklarını doğru şekilde anlamaları, büyük mağduriyetlerin önüne geçmek için kritik bir öneme sahip. Özellikle önalım hakkı (şufa hakkı) konusunda yapılan hatalar, hissedarların maddi kayıplar yaşamasına neden olabiliyor. Uzmanlar, hissedarların haklarını korumak adına yasal süreler konusunda hassas davranmaları gerektiğini vurguluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Hisseli gayrimenkuller, bir taşınmazın birden fazla kişiye ait olduğu durumları ifade eder. Bu tür taşınmazlar, tapuda "müşterek tapu" olarak geçer. Her bir hissedar, taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkını sahip olduğu hisse oranında kullanma yetkisine sahiptir. Ancak hisse oranları eşit olmayabilir ve her ortak, sadece kendi payı kadar hak sahibidir.
ÖNALIM HAKKI (ŞUFA HAKKI) NEDİR?
Hisseli taşınmazlara özgü önemli bir yasal avantaj olan önalım hakkı, hissedarların mülk üzerindeki paylarını korumasına olanak tanır. Bir ortak, sahip olduğu payını satmak istediğinde, öncelikle bu payı diğer ortaklara teklif etmek zorundadır.
Eğer bu teklif yapılmadan satış gerçekleşirse, diğer hissedarlar satışa itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz durumunda, satış bedeli ödenerek satılan hisse, diğer ortaklar tarafından geri alınabilir.
Bu hak, özellikle hissedarlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve mülkün korunması açısından büyük önem taşır.
90 GÜNLÜK SÜRE SINIRLAMASI
Önalım hakkı, noter bildirimi ile başlatılan 90 günlük bir süreyle sınırlıdır. Bu süre içinde itiraz edilmemesi durumunda, hissedarların hakları sona erer ve satış geçerli kabul edilir.
BİLDİRİM ZORUNLULUĞU
Satış yapan ortak, taşınmazın diğer hissedarlarına noter aracılığıyla satış bildiriminde bulunmak zorundadır. Bu bildirim, hem satıcıyı hem de alıcıyı hukuki açıdan koruma altına alır.
90 GÜN İÇİNDE İTİRAZ HAKKI
Bildirimi alan hissedarlar, noter bildiriminden itibaren 90 gün içinde satışa itiraz edebilir. İtiraz durumunda, hissedar satış bedelini ödeyerek hisseyi devralabilir. Ancak 90 günlük sürenin geçmesi halinde önalım hakkı kullanılamaz.
NEDEN ÖNEMLİ?
Hisseli tapu sahipleri, önalım hakkı süresini kaçırmaları durumunda, taşınmaz üzerindeki haklarını koruyamayabilir ve üçüncü kişilerin taşınmaz üzerindeki etkisini engelleyemez. Bu nedenle hukuki süreçlerin dikkatle takip edilmesi ve profesyonel destek alınması öneriliyor.
Gayrimenkul sahipleri için bu tür detayları bilmek, hem mali kayıpları önlemek hem de mülk üzerindeki haklarını korumak adına kritik bir önem taşıyor.