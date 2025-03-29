Hise Global, MIPIM 2025'te sürdürülebilir kentsel gelişim vizyonunu tanıttı

MIPIM 2025’te şehircilik ve proje yönetimi süreçlerinin dijitalleşmesi ve yapay zeka entegrasyonunun öne çıktığı gözlemlendi. Bu yılki fuarda Hise Global, kentsel gelişim, sürdürülebilirlik ve gözetim hizmetlerine yönelik sunduğu teknolojik çözümlerle ilgi odağı oldu. Firma, dijital altyapı ve yazılım çözümleriyle güçlendirdiği hizmetlerini sektör profesyonelleriyle paylaştı. Fransa ve Almanya başta olmak üzere 70’e yakın firmayla birebir görüşmeler gerçekleştiren Hise Global, MIPIM 2025’i önemli iş birlikleri için bir fırsat olarak değerlendirdi.

YENİ ÇÖZÜM ORTAKLIKLARI VE PAZARLAR

Hise Global, Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, İspanya, Polonya ve Portekiz gibi ülkelerin yerel yönetimleriyle sürdürülebilir kentsel gelişim konularında görüşmeler yaptı. Özellikle home inspection ve proje yönetimi hizmetleri, Orta Doğulu yatırımcıların ilgisini çekti. Hise Global, 2026 hedefleri doğrultusunda Fransa’daki fuarda dijital dönüşüm projeleri ve hizmetlerinin Avrupa’daki etkilerini daha güçlü bir şekilde sunmayı planlıyor.

DİJİTALLEŞME VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERİN ÖNE ÇIKTIĞI FUAR

MIPIM 2025’te dijitalleşme ve yapay zekanın gayrimenkul sektörü üzerindeki etkileri tartışıldı. Hise Global, Öz Group bünyesindeki yazılım firmasıyla iş süreçlerine teknolojiyi entegre ederek, yenilikçi çözümler sundu. Hise Global Kurucu Ortağı Ebru Öz, “Dijitalleşme odaklı yatırımlarımızla gayrimenkul sektörüne yönelik yenilikçi uygulamalar sunduk. Bu çözümler MIPIM 2025’te büyük ilgi gördü,” dedi.

KÜRESEL İŞ AĞI VE YENİ FIRSATLAR

Hise Global, MIPIM 2025’te edindiği deneyimlerle, küresel iş ağını genişletme fırsatını yakaladı. Ebru Öz, bu yıl elde edilen kazanımların 2026 hedeflerine ulaşmalarında kendilerine sağlam bir zemin oluşturduğunu belirtti.