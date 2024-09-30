Hijyen Skandalı Köklü Restoran Zincirini İflasa Sürükledi: 5 Milyon Dolar Borç Çıktı

Houston’da faaliyet gösteren Turkey Leg Hut, uzun zamandır mali zorluklarla mücadele ediyordu. Ancak, hijyen konusunda yapılan denetimlerde ciddi sorunlar ortaya çıkınca, bu durum restoran zincirinin sonunu getirdi. Hijyen ihlalleriyle birlikte şirketin 5 milyon doları aşan borç yükü, kira ve tedarikçi borçlarındaki artış da mali durumun daha da kötüleşmesine neden oldu.