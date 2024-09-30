Hijyen Skandalı Köklü Restoran Zincirini İflasa Sürükledi: 5 Milyon Dolar Borç Çıktı
ABD'nin popüler restoran zincirlerinden biri olan Turkey Leg Hut, hijyen sorunları ve mali sıkıntılar nedeniyle iflas ettiğini duyurdu. Houston Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde, restoran zincirinde 34’ten fazla hijyen ihlali tespit edilmesi, iflas sürecini hızlandıran en önemli faktörlerden biri oldu.
Kaynak: Sözcü
Houston’da faaliyet gösteren Turkey Leg Hut, uzun zamandır mali zorluklarla mücadele ediyordu. Ancak, hijyen konusunda yapılan denetimlerde ciddi sorunlar ortaya çıkınca, bu durum restoran zincirinin sonunu getirdi. Hijyen ihlalleriyle birlikte şirketin 5 milyon doları aşan borç yükü, kira ve tedarikçi borçlarındaki artış da mali durumun daha da kötüleşmesine neden oldu.
MAHKEME KAYYUM ATADI
Turkey Leg Hut’un sahibi Nakia Holmes, şirketi kurtarmak adına çeşitli girişimlerde bulunsa da bu çabalar sonuç vermedi. Mahkeme, restoran zincirinin varlıklarını satmak ve işletmeyi kapatmak için bir kayyum atadı. Bu kararla birlikte Turkey Leg Hut, faaliyetlerini tamamen durdurmuş oldu.
Hijyen standartlarına uyulmaması, restoranların iflasında en önemli nedenlerden biri olarak kabul ediliyor.