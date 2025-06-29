Hibrit Otomobilde Yarış Kızıştı! İşte En Ucuz ve Sağlam Modeller

Toyota, hibrit araç alanındaki liderliğini ilk olarak 1997 yılında piyasaya sürdüğü Prius modeliyle ilan etmişti. Bugün geldiğimiz noktada, şirket birçok modelini tamamen hibrit teknolojisine dönüştürmüş durumda. Bu dönüşümün en dikkat çeken örneklerinden biri de yeni nesil Camry Hybrid oldu.

Hibrit Otomobilde Yarış Kızıştı! İşte En Ucuz ve Sağlam Modeller
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2025 Toyota Camry, hem şehir içi hem de otoyol performansında oldukça etkileyici veriler sunuyor. Şehir içinde galon başına 53 mil, otoyolda ise 50 mil yol kat edebilen Camry, 13 galonluk yakıt deposuyla toplamda 663 mil (yaklaşık 1.067 km) menzil sunuyor. Bu, onu sadece segmentinde değil, genel hibrit araç pazarında da zirveye taşıyor.

Hibrit Otomobilde Yarış Kızıştı! İşte En Ucuz ve Sağlam Modeller - Resim : 1

FİYAT PERFORMANS DENGE NOKTASI

Yeni Camry, 28.700 dolardan başlayan fiyatıyla da kullanıcı dostu bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Standart olarak 225 beygir gücünde motor sunan model, dört tekerlekten çekişli versiyonunda 232 beygir gücüne ulaşıyor. Her iki versiyon da hibrit sistem sayesinde yüksek yakıt tasarrufu sağlarken performanstan da ödün vermiyor.

Camry, LE, SE, XLE ve XSE olmak üzere dört farklı donanım seçeneğiyle sunuluyor. Baz versiyon olan LE modeli dahi birçok standart özellikle geliyor:

Kablosuz telefon şarj ünitesi

Anahtarsız çalıştırma

Çarpışma algılama sistemi

Kör nokta uyarısı ve arka çapraz trafik uyarı sistemi

Lastik basıncı izleme sistemi

Hibrit Otomobilde Yarış Kızıştı! İşte En Ucuz ve Sağlam Modeller - Resim : 2

HİBRİT MODELLERDE YARIŞ KIZIŞTI

Camry, piyasada Honda Accord Hybrid, Hyundai Sonata Hybrid ve Elantra Hybrid gibi güçlü rakiplerle yarışıyor. Ancak sunduğu sürüş menzili ve fiyat-performans dengesi sayesinde bir adım önde yer alıyor. Ayrıca Toyota markasının bilinen dayanıklılığı ve yüksek ikinci el değeri, Camry’yi cazip hale getiriyor.

2025 model yılı itibarıyla hibrit araçlar arasında en yüksek menzile sahip modeller arasında Toyota Camry LE zirvede yer alıyor. Bu model, tek depo yakıtla 663 mil (yaklaşık 1.067 kilometre) yol alabiliyor. Camry'yi 632 mil menzili ile Toyota Prius LE takip ediyor. Üçüncü sırada yer alan Hyundai Sonata Hybrid SEL, 620 mil menzile sahip.

Listede dördüncü sırada 594 mil menzil sunan Hyundai Elantra Hybrid, beşinci sırada ise 550 mil menziliyle Honda Accord Hybrid EX-L bulunuyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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