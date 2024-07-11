Araç Sahiplerinin Dikkatine: HGS'ye Kallavi Zam Geliyor!

Temmuz ayı içinde Hızlı Geçiş Sistemi'ne yeni bir zam gelmesi bekleniyor. Nisanda yüzde 75 zam gelen HGS'ye, bu ay içinde yüzde 40 zam yapılacağı söyleniyor.

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Araç Sahiplerinin Dikkatine: HGS'ye Kallavi Zam Geliyor! - Resim: 1

Yaz ayları kavurucu sıcaklar ve cep yakan zamlar ile birlikte geldi. Elektrik, doğalgaz, sigara, alkol, gıda fiyatları derken neredeyse zam kalmayan bir şey kalmadı. Bir zam da HGS’ye gelebilir.

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