Araç Sahiplerinin Dikkatine: HGS'ye Kallavi Zam Geliyor!

Yaz ayları kavurucu sıcaklar ve cep yakan zamlar ile birlikte geldi. Elektrik, doğalgaz, sigara, alkol, gıda fiyatları derken neredeyse zam kalmayan bir şey kalmadı. Bir zam da HGS’ye gelebilir.Günboyu’nda yer alan habere göre, Kartlı Geçiş Sistemi(KGS) yerine getirilen ve paralı otoyol, köprü ve tünellerde ödeme yapmak için kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) alt limit fiyatlarına yüzde 40 zam yapılacağı belirtildi.Bu ay içinde hayata geçirilmesi beklenen bu yeni zamla birlikte, bankalar müşterilerine bilgilendirme mesajı gönderecek. Yüklemelerinin çoğu bankaların mobil uygulamaları aracılığıyla yapıldığı için, zam iddiaları özel bankalara talimat yoluyla iletilmiş durumdadır. Bu hafta içinde bankaların müşterilerine konuyla ilgili bilgilendirme mesajları göndermesi bekleniyor.Bu değişiklikle birlikte 1. sınıf HGS ürünlerinde otoyol ve köprü geçişlerinde bakiye yetersizliği yaşanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Otomatik yükleme tutarı 245 TL olarak belirlendi. HGS alt limit fiyatları en son 1 Nisan'da %75 oranında artırılmıştı. Yılın başlarında 100 TL olan alt limit, 3 Nisan'da 175 TL'ye çıkarılmıştı.