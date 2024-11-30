Hesaplarınızı Hemen Kontrol Edin: Resmen Duyuruldu! 309 Milyon Liralık Ödeme Hesaplara Geçiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen destek ödemeleri duyurulmaya devam ediyor. Bakanlık, son olarak 309 milyon 933 bin liranın hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

Hesaplarınızı Hemen Kontrol Edin: Resmen Duyuruldu! 309 Milyon Liralık Ödeme Hesaplara Geçiyor - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yeni destek ödemesini duyurdu. Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, 309 milyon 933 bin liralık ödemelerin hesaplara yatırılmaya başlandığı açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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