Hesaplara 93 Bin 610 Bin Lira Yatırılacak! Yeni Asgari Ücret Sonrası Ödeme Tutarları Değişti

Devlet katkısından tam anlamıyla faydalanmak isteyen katılımcılar, ödemelerden kalan kısımlarını tamamlayarak maksimum katkıyı almayı hedefliyor. 2024 yılı için 240 bin 30 TL’ye kadar yapılan toplam katkı payı ödemesi, 72 bin 9 TL’ye kadar devlet katkısı hakkı sağlıyor.

TAM DEVLET KATKISI İÇİN ŞARTLAR

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde toplam ödeme tutarı 240 bin 30 TL’ye ulaştığında, katılımcılar devlet katkısının tamamını alabiliyor. Türkiye Sigorta Birliği'nden yapılan açıklamalara göre, yüzde 30 oranındaki devlet katkısı, sistemde kalınan süreye bağlı olarak kademeli şekilde hesaplanıyor. Ancak bu katkının tamamı, yalnızca 10 yıl sistemde kalıp 56 yaşını dolduranlara veya vefat ve maluliyet durumlarında ödeniyor. Daha kısa süreli katılımlar için bu oran %15 ile %60 arasında değişiyor.