Hesaplara 93 Bin 610 Bin Lira Yatırılacak! Yeni Asgari Ücret Sonrası Ödeme Tutarları Değişti
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) yılın son günlerinde hareketlilik hız kazandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Devlet katkısından tam anlamıyla faydalanmak isteyen katılımcılar, ödemelerden kalan kısımlarını tamamlayarak maksimum katkıyı almayı hedefliyor. 2024 yılı için 240 bin 30 TL’ye kadar yapılan toplam katkı payı ödemesi, 72 bin 9 TL’ye kadar devlet katkısı hakkı sağlıyor.
TAM DEVLET KATKISI İÇİN ŞARTLAR
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde toplam ödeme tutarı 240 bin 30 TL’ye ulaştığında, katılımcılar devlet katkısının tamamını alabiliyor. Türkiye Sigorta Birliği'nden yapılan açıklamalara göre, yüzde 30 oranındaki devlet katkısı, sistemde kalınan süreye bağlı olarak kademeli şekilde hesaplanıyor. Ancak bu katkının tamamı, yalnızca 10 yıl sistemde kalıp 56 yaşını dolduranlara veya vefat ve maluliyet durumlarında ödeniyor. Daha kısa süreli katılımlar için bu oran %15 ile %60 arasında değişiyor.
BES’İNİ DONDURANLAR İÇİN UYARI
BES hesabını daha önce donduranlar da devlet katkısından yararlanabiliyor. Ancak yılın sonuna az bir süre kaldığından dolayı, bu tutarın nakit olarak ödenmesi gerekiyor. Kredi kartıyla yapılan ödemelerde, valör sürelerinden dolayı katkı hakkı bu yıl için kullanılamıyor.
KATKI PAYI ÖDEMESİ LİMİTİ AŞANLAR İÇİN HAKLAR
Yıl içerisinde 240 bin TL üst limitini dolduran katılımcılar, daha fazla ödeme yapmaları durumunda, bu ödemelerden doğan haklarını bir sonraki yıl kullanabiliyor. Örneğin, 2025 yılında hem 2024’ten devreden haklar hem de 2025’te yapılacak yeni ödemeler için devlet katkısı alınabilecek.
2025 YILINDA YENİ LİMİTLERİ BELLİ OLDU
Asgari ücret zammıyla birlikte 2025 yılı için BES katkı payı limiti de arttı. Yıllık brüt asgari ücret üzerinden belirlenen bu tutar, toplam 312 bin 36 TL olarak açıklandı. Bu rakama ulaşan bir katılımcı, 93 bin 610 TL devlet katkısı alma hakkına sahip olacak.
HACİZ VE REHİN MUAFİYETİ
BES, haciz ve rehin işlemlerine karşı katılımcıların haklarını koruyor. Sistem birikimleri, bulunulan ay sayısı ve o döneme ait aylık brüt asgari ücretle çarpılarak hesaplanan tutar kadar hacizden muaf tutuluyor. Örneğin, geçen yıl bu tutar 2 milyon 400 bin TL olarak hesaplanırken, 2024 yılı için bu rakam 3 milyon 120 bin TL’ye yükseldi.