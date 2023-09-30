Hesaplar yeniden başladı: 'En az yüzde 40-45' dedi, 2024 asgari ücret için rakam verdi

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Bir yandan milyonlarca emekli 1 Ekim'de açılacak olan Meclis'te bir zam kararı alınmasını dört gözle beklerken, diğer yandan asgari ücrete yılbaşında ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor.