Hesabına Gelen Parayla Hayatının Şokunu Yaşadı! Bir Anda Dünyanın En Zengin İnsanı Oldu
Amerika Birleşik Devletleri'nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan Chris Reynolds, banka hesabına girdiğinde hayatının şokunu yaşadı. Gelen meblağın sayılarını dahi okuyamayan Reynolds, saniyeler içinde dünyanın en zengin insanı ünvanına sahip oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Chris Reynolds, bankacılık uygulamasına giriş yaparken hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Reynolds, hesabında araba lastiği satışından beklediği 1000 dolar yerine tam 92.233.720.368.547.800 dolarla karşılaştı. Chris Reynolds, sahip olduğu bu parayla, net serveti 67 milyar dolar olan dönemin en zengin Meksikalı iş insanı Carlos Slim'i bile geride bıraktı. Ancak bu durum, Reynolds'ı sadece birkaç saniyeliğine dünyanın en zengin insanı yapabildi.
Kaynak: Haber Merkezi