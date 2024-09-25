Hesabına Gelen Parayla Hayatının Şokunu Yaşadı! Bir Anda Dünyanın En Zengin İnsanı Oldu

Chris Reynolds, bankacılık uygulamasına giriş yaparken hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Reynolds, hesabında araba lastiği satışından beklediği 1000 dolar yerine tam 92.233.720.368.547.800 dolarla karşılaştı. Chris Reynolds, sahip olduğu bu parayla, net serveti 67 milyar dolar olan dönemin en zengin Meksikalı iş insanı Carlos Slim'i bile geride bıraktı. Ancak bu durum, Reynolds'ı sadece birkaç saniyeliğine dünyanın en zengin insanı yapabildi.

Kaynak: Haber Merkezi