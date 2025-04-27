Herkesin Yolunu Bulduğu Uygulama İçin Son 90 Gün! Bir Devir Son Bulacak

Windows 8 döneminde kullanıma açılan fakat beklentilerin altında kalan Windows Haritalar uygulaması kaldırılıyor. Uygulamaya yalnızca internet adresi üzerinden erişim sağlanacak.

Son Güncelleme:
Herkesin Yolunu Bulduğu Uygulama İçin Son 90 Gün! Bir Devir Son Bulacak

Microsoft, Windows 8 döneminde kullanıma sunduğu ancak beklenen ilgiyi görmeyen Windows Haritalar uygulamasını kaldırma kararı aldı. Şirket, Windows 11’i sadeleştirme ve performans artırma hedefi doğrultusunda, daha önce WordPad, Mail ve Takvim gibi uygulamaları da sistemden çıkarmıştı. Şimdi bu listeye Haritalar uygulaması da eklendi.

Herkesin Yolunu Bulduğu Uygulama İçin Son 90 Gün! Bir Devir Son Bulacak - Resim : 1

TEMMUZ İTİBARIYLA SONA ERİYOR

Windows Haritalar, Temmuz 2025 itibarıyla hem işletim sisteminden hem de Microsoft Store'dan tamamen silinecek. O tarihe kadar uygulamayı kaldırıp tekrar yüklemek mümkün olacak, fakat Temmuz 2025'ten sonra yeniden indirme imkânı bulunmayacak.

Herkesin Yolunu Bulduğu Uygulama İçin Son 90 Gün! Bir Devir Son Bulacak - Resim : 2

Uygulama kaldırıldığında, kullanıcıların kayıtlı kişisel verileri korunacak; ancak bu veriler Haritalar üzerinden erişilemeyecek.

Herkesin Yolunu Bulduğu Uygulama İçin Son 90 Gün! Bir Devir Son Bulacak - Resim : 3

İNTERNET ADRESİNDEN ULAŞILABİLECEK

Microsoft, kullanıcılara alternatif olarak Bing Haritalar servisini öneriyor. Bing Haritalar'a internet adresi üzerinden web tarayıcıları ile erişilebilecek.

Ne Fiber Ne VDSL Ne de ADSL! Wi-Fi İnternet Modem Hızını Uçuran Sır Mutfağınızda SaklıNe Fiber Ne VDSL Ne de ADSL! Wi-Fi İnternet Modem Hızını Uçuran Sır Mutfağınızda SaklıEkonomi

İslam Memiş: Altın Tozu Dumana Katacak, Kemerlerinizi Bağlayın! Harekete Geçiyoruzİslam Memiş: Altın Tozu Dumana Katacak, Kemerlerinizi Bağlayın! Harekete GeçiyoruzEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Microsoft Google Maps
Son Güncelleme:
Milli Emlak'tan Başkent Ankara'da Dev Fırsat! 52 Bin Lirası Olan Tapuyu Alacak Milli Emlak'tan Başkent Ankara'da Dev Fırsat! 52 Bin Lirası Olan Tapuyu Alacak
Araç Alacaklar Bu Detaya Dikkat Yeni Üretilen Arabaların Çoğunda Yok: Peki Neden? Araç Alacaklar Bu Detaya Dikkat Yeni Üretilen Arabaların Çoğunda Yok: Peki Neden?
Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor, Her Hastalığın Şifası Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor
Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Faiz Yarışı Kızıştı: 5 Milyon TL'nin 1 Aylık Getirisi Dudak Uçuklatıyor! Faiz Yarışı Kızıştı! 1 Aylık Getirisi Dudak Uçuklatıyor
İsa Karakaş Müjdeyi Verdi! Kademeli Emeklilikte Tarih Netleşti Kademeli Emeklilikte Tarih Netleşti
Tesla Resmen Gemileri Yaktı! En Ucuzu Türkiye'de Olacak: Yüzde 10 ÖTV Detayı... Tesla Resmen Gemileri Yaktı! En Ucuzu Türkiye'de...
Türkiye'nin 81 İlinde Harekete Geçildi, Tarihin En Büyük Projesi Olacak! Sosyal Konut Seferberliğinde Geri Sayım Başladı Türkiye'nin 81 İlinde Harekete Geçildi, Tarihin En Büyük Projesi Olacak
Ne Sabancı Ne de Yıldız Holding! Koç Holding'den Yeni Rekor, Türk Şirketlerinde İlki Başardı Ne Sabancı Ne de Yıldız Holding! Koç Holding'den Yeni Rekor, Türk Şirketlerinde İlki Başardı