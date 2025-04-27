Herkesin Yolunu Bulduğu Uygulama İçin Son 90 Gün! Bir Devir Son Bulacak

Microsoft, Windows 8 döneminde kullanıma sunduğu ancak beklenen ilgiyi görmeyen Windows Haritalar uygulamasını kaldırma kararı aldı. Şirket, Windows 11’i sadeleştirme ve performans artırma hedefi doğrultusunda, daha önce WordPad, Mail ve Takvim gibi uygulamaları da sistemden çıkarmıştı. Şimdi bu listeye Haritalar uygulaması da eklendi.

TEMMUZ İTİBARIYLA SONA ERİYOR

Windows Haritalar, Temmuz 2025 itibarıyla hem işletim sisteminden hem de Microsoft Store'dan tamamen silinecek. O tarihe kadar uygulamayı kaldırıp tekrar yüklemek mümkün olacak, fakat Temmuz 2025'ten sonra yeniden indirme imkânı bulunmayacak.

Uygulama kaldırıldığında, kullanıcıların kayıtlı kişisel verileri korunacak; ancak bu veriler Haritalar üzerinden erişilemeyecek.

İNTERNET ADRESİNDEN ULAŞILABİLECEK

Microsoft, kullanıcılara alternatif olarak Bing Haritalar servisini öneriyor. Bing Haritalar'a internet adresi üzerinden web tarayıcıları ile erişilebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi