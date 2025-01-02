Herkesin Telefonunda Olan Uygulamaya Türkiye'de Erişim Engeli Geldi: Artık Giriş Yapılamıyor

Ünlü mesajlaşma uygulaması olan ve herkesin telefonunda kullandığı uygulamalardan biri olan Tango, mahkeme kararıyla Türkiye’de erişime kapatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Telefon Uygulama
Son Güncelleme:
Herkesin Telefonunda Olan Uygulamaya Türkiye'de Erişim Engeli Geldi: Artık Giriş Yapılamıyor - Resim: 1

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veren sosyal medya platformu Tango, Türkiye’de erişime kapatıldı. Google Play Store’da 100 milyondan fazla indirilen uygulama, mesajlaşma, görüntülü arama ve canlı yayın gibi özellikleriyle tanınıyordu.

1 3
Herkesin Telefonunda Olan Uygulamaya Türkiye'de Erişim Engeli Geldi: Artık Giriş Yapılamıyor - Resim: 2

Engelliweb’in paylaştığı bilgilere göre, platformun resmi alan adı olan ‘tango.me’, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 11 Aralık 2024 tarihli ve 2024/15041 sayılı kararıyla erişime engellendi.

2 3
Herkesin Telefonunda Olan Uygulamaya Türkiye'de Erişim Engeli Geldi: Artık Giriş Yapılamıyor - Resim: 3

Kararın gerekçesiyle ilgili ayrıntılar henüz açıklanmazken, Tango kullanıcıları uygulamaya Türkiye’den erişim sağlayamıyor. Platformun yeniden erişime açılıp açılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

3 3