Herkesin Severek Yediği Ünlü Kuruyemiş Markasında Büyük Kriz! Marketlerden Toplatılıyor

143 KASA ÜRÜN ACİL RAFLARDAN İNDİRİLİYOR

Toplamda 143 kasalık parti, gönüllü geri çağırma kapsamında toplatılıyor. Söz konusu ürün, "Ballı Kavrulmuş Fıstık" etiketiyle satışa sunulmuş ancak içerdiği kaju izleri ambalajda yer almamıştı. Geri çağırma süreci, bir tüketicinin şikayeti sonrası başlatıldı.

Yapılan şirket içi soruşturmaya göre sorun, üretim ve paketleme sürecindeki geçici bir aksaklıktan kaynaklandı. Bu aksaklık, ürünlerin içeriği ile etiket bilgilerinin uyuşmamasına neden oldu.