Herkesin Severek Yediği Ünlü Kuruyemiş Markasında Büyük Kriz! Marketlerden Toplatılıyor
ABD’de herkesin severek tükettiği ballı kavrulmuş fıstık ürünlerinde alerjen tehlikesi ortaya çıktı. Ambalajda belirtilmeyen kaju izleri nedeniyle 143 kasa ürün acil geri çağrıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD merkezli kuruyemiş üreticisi Trophy Nut Company, geniş çaplı bir geri çağırma kararıyla gündemde. Şirket, Heinen’s markası altında satışa sunduğu ballı kavrulmuş fıstık ürünlerinde alerjen madde uyarısı eksikliği nedeniyle harekete geçti.
Tüketici şikayetleri üzerine başlatılan inceleme sonucunda, ürünün içeriğinde kaju fıstığı izlerine rastlandığı, ancak bu durumun etiket üzerinde belirtilmediği tespit edildi. Alerjik bireyler için ciddi risk taşıyan bu durum, özellikle kajuya karşı hassasiyeti olan tüketiciler için hayati tehlike oluşturabiliyor.
143 KASA ÜRÜN ACİL RAFLARDAN İNDİRİLİYOR
Toplamda 143 kasalık parti, gönüllü geri çağırma kapsamında toplatılıyor. Söz konusu ürün, "Ballı Kavrulmuş Fıstık" etiketiyle satışa sunulmuş ancak içerdiği kaju izleri ambalajda yer almamıştı. Geri çağırma süreci, bir tüketicinin şikayeti sonrası başlatıldı.
Yapılan şirket içi soruşturmaya göre sorun, üretim ve paketleme sürecindeki geçici bir aksaklıktan kaynaklandı. Bu aksaklık, ürünlerin içeriği ile etiket bilgilerinin uyuşmamasına neden oldu.
İADE EDİN ÇAĞIRISI YAPILDI
Trophy Nut Company, bu ürünleri satın alan kişilerin en yakın Heinen’s Grocery mağazasına giderek iadede bulunabileceğini açıkladı. Geri iade işlemleri için fiş ibrazı zorunlu değil.