Herkesin Küçümsediği İş Mesleği Oldu: Günde 7 Bin 500 TL, Ayda 135 Bin TL Kazanıyor
Hem lezzetli hem de sağlıklı bir besin olmasının yanı sıra, birçok insan için önemli bir gelir kaynağı haline gelen kanlıca mantarı toplayıcılığını meslek haline getirdi. Şimdi günde 7 Bin 500 TL, ayda ise 135 Bin TL Kazanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin yüksek enflasyonuyla boğuştuğu bu dönemde, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi beklenmedik bir altın madeni gibi ortaya çıktı. Söz konusu altın ise ormanlarda yetişen ve kilosu 150 TL'yi bulan kanlıca mantarı.
Yıllar önce sadece birkaç kişinin uğraştığı mantar toplama, artık bölge halkı için önemli bir gelir kapısı haline geldi. Geçmişte bu işi küçümseyenler bile şimdi mantar ormanlarına akın ediyor. Özellikle aralık aylarında yoğunlaşan mantar toplama sezonunda, deneyimli toplama ustaları günde ortalama 50 kilo mantar toplayarak 7.500 TL gibi yüksek bir gelir elde edebiliyor.
AYLIK ORTALAMA 135 BİN TL KAZANIYOR
Mantar toplama işine tam zamanlı olarak odaklanan kişiler, aylık ortalama 120-135 bin TL gibi oldukça yüksek kazançlar elde ediyor. Bu durum, birçok insanı farklı şehirlerden Gazipaşa'ya çekiyor. Ancak, bu kadar yüksek gelir, aynı zamanda yoğun bir rekabete de neden oluyor.
KANLICA MANTARININ FAYDALARI NELER?
Kanlıca mantarı, yüksek besin değeri ve lezzetiyle öne çıkıyor. İçerdiği vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor, tansiyonu dengeliyor ve birçok hastalığa karşı koruyucu etkiler gösteriyor. Ayrıca, vejetaryenler için önemli bir protein kaynağı.