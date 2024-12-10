Herkesin Küçümsediği İş Mesleği Oldu: Günde 7 Bin 500 TL, Ayda 135 Bin TL Kazanıyor

AYLIK ORTALAMA 135 BİN TL KAZANIYOR

Mantar toplama işine tam zamanlı olarak odaklanan kişiler, aylık ortalama 120-135 bin TL gibi oldukça yüksek kazançlar elde ediyor. Bu durum, birçok insanı farklı şehirlerden Gazipaşa'ya çekiyor. Ancak, bu kadar yüksek gelir, aynı zamanda yoğun bir rekabete de neden oluyor.