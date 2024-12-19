Herkesin Korkup Kaçtığı İş Mesleği Oldu: Günlük 5 Bin TL Kazanıyor

"GECE ÇALIŞMAK KABUS GİBİ"

Taksi şoförü Önder Özneşeli de, gece mesailerinin ciddi riskler içerdiğini vurgulayarak, "Tedirginliğimiz var; yani uzun zamandır böyle ve özellikle gece. Gece işine ‘kabus' deriz biz. Soramıyorsun ki ‘sen kimsin nesin?' diye. Duruyorsun, alıyorsun; şansına ne çıkacağını bilmiyorsun. Gece biraz müşteri seçiyoruz. Tipine bakıyoruz, tipinden ne kadar anlaşılırsa. Çok tipi bozuk olduğu zaman ben almıyorum; yani belli bölgelerden de almıyoruz.