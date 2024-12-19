Herkesin Korkup Kaçtığı İş Mesleği Oldu: Günlük 5 Bin TL Kazanıyor
İzmir'de duraklar ilanlar vermesine rağmen çalışacak şoför bulmakta zorluk çekiyor. Özelikle gece belli bölgelerden müşteri almayan ve seçici davranarak kendi önlemini alan taksiciler teker teker işi bırakıyor. Herkesin korkup kaçtığı işte ortalama günlük 5 bin TL kazanç sağlanıyor.
Kaynak: İHA
Son dönemde ticari taksi şoförlerine yönelik saldırılar, sektörde ciddi bir tedirginlik yaratıyor. İzmir’de birçok taksi durağı şoför bulmakta zorlanırken, gece saatlerinde çalışmak isteyen kişi sayısı giderek azalıyor. Şoförler, özellikle güvenlik riskinin yüksek olduğu bölgelerde seçici davranarak kendi yöntemleriyle önlem alıyor. Ancak saldırılara karşı en etkili çözüm olarak araç içi güvenlik kabinlerinin devreye girmesi gerektiği belirtiliyor.
HERKES TEKER TEKER İŞİ BIRAKIYOR
Taksiciler, yaşanan saldırıların ardından mesleklerini icra etme konusunda kararsızlık yaşıyor. Bazı şoförler çalışmaya devam ederken, bazıları ise güvenlik kaygıları nedeniyle teker teker işi bırakıyor. İzmir’de özellikle gece saatlerinde taksi şoförlüğü yapmak giderek daha riskli bir hal alırken, duraklar açık iş ilanlarına rağmen yeterli şoför bulamıyor.
ŞOFÖR BULMAK İMKANSIZ HALE GELDİ
Gece vardiyasında çalışan taksi şoförleri, güvenliğini sağlamak için çeşitli önlemler alıyor. Ancak bu önlemler yeterli değil. Taksici Samet Karamuk, gece çalışırken sürekli tedirgin olduklarını ifade ederek, “Ailemiz de biz de çok endişeliyiz. Şoför bulmak imkânsız hale geldi. Çalışanların çoğu işi bıraktı. Kendimizi korumak için bildiğimiz bölgelerden ve belirli profillerdeki müşterilerden başka yolcu almıyoruz. Kabin güvenliği gibi önlemler alınmazsa bu sorun büyüyecek” dedi.
"MECBUREN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Bir başka taksici Ali Yüksek ise saldırılardan korunmanın zor olduğunu belirtti. Yüksek, “Araçta kendimizi savunmak için bir şey bulundurmak yasak, bu nedenle tamamen savunmasız durumdayız. Daha önce silahlı bir çatışmanın ortasında kaldım. Mecburen çalışmaya devam ediyoruz ama şoför bulmak her geçen gün daha da zorlaşıyor” diye konuştu.
"GECE ÇALIŞMAK KABUS GİBİ"
Taksi şoförü Önder Özneşeli de, gece mesailerinin ciddi riskler içerdiğini vurgulayarak, "Tedirginliğimiz var; yani uzun zamandır böyle ve özellikle gece. Gece işine ‘kabus' deriz biz. Soramıyorsun ki ‘sen kimsin nesin?' diye. Duruyorsun, alıyorsun; şansına ne çıkacağını bilmiyorsun. Gece biraz müşteri seçiyoruz. Tipine bakıyoruz, tipinden ne kadar anlaşılırsa. Çok tipi bozuk olduğu zaman ben almıyorum; yani belli bölgelerden de almıyoruz.
Mutlaka bir kabin yapılması lazım. Avrupa'daki gibi bir güvenlik önlemi olması lazım. Öbür türlü hiç emniyet diye bir şey yok. Bunlar tabii çoğalırsa, bırakanlar olur, çalışmaz. Niye çalışsın yani? Hayatı daha önemli değil mi?" dedi.
GÜNLÜK ORTALAMA 5 BİN TL KAZANIYORLAR
Bir taksi sürücüsü günlük ortalama 5 bin TL kazanıyor. Bu kazanç çalışma saatine ve günlük müşteri yoğunluğuna göre değişir ancak 12 saat çalışan bir sürücü için günde 25 müşteri alan bir taksi için günlük 5.000 TL kazanabilir.