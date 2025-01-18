Herkesin Dalga Geçtiği İş Mesleği Oldu: Sadece 2 Saat Çalışıp 6 Bin TL Kazanıyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi kanlıca mantarı sezonu hızla başladı. Mesleği tamamen mantar toplamak olan profesyonel toplayıcılar, 2 saatlik çalışma ile 6 bin TL, bir ayda ise yaklaşık 150 bin TL'ye kadar kazanç elde edebiliyor.

Türkiye'de artan enflasyon ve düşük maaşlar, birçok kişinin ek gelir arayışına iterken, kanlıca mantarı toplama işi bölgede sezonluk bir cazibe merkezi haline geldi. Yalnızca Gazipaşa'da yaşayanlar değil, çevre illerden de binlerce kişi yüksek gelir potansiyeli için akın akın geliyor.