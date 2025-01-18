Herkesin Dalga Geçtiği İş Mesleği Oldu: Sadece 2 Saat Çalışıp 6 Bin TL Kazanıyor
Herkesin dalga geçtiği iş mesleği oldu, sadece 2 saat çalışıp 6 bin TL kazanıyor. Kanlıca mantarı toplayıcılığı hem lezzetli hem de sağlıklı bir besin olmasının yanı sıra, birçok insan için önemli bir gelir kaynağı haline geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi kanlıca mantarı sezonu hızla başladı. Mesleği tamamen mantar toplamak olan profesyonel toplayıcılar, 2 saatlik çalışma ile 6 bin TL, bir ayda ise yaklaşık 150 bin TL'ye kadar kazanç elde edebiliyor.
Türkiye'de artan enflasyon ve düşük maaşlar, birçok kişinin ek gelir arayışına iterken, kanlıca mantarı toplama işi bölgede sezonluk bir cazibe merkezi haline geldi. Yalnızca Gazipaşa'da yaşayanlar değil, çevre illerden de binlerce kişi yüksek gelir potansiyeli için akın akın geliyor.
KİLOSU 150 LİRADAN SATILIYOR
Günde ortalama 2 saat harcanan meslek, tecrübeli kişiler tarafından yapılması halinde bir gün içerisinde 60 kilograma kadar mantar toplanılmasına imkan tanıyor. Kilogram fiyatı 150 lirayı bulan mantar, böylelikle yalnızca bir kişiye gün içerisinde ortalama 8 bin 500 lira gelir sağlıyor. Ancak yerel halk, bu seviyedeki gelirlerin düzenli olarak aynı miktarda mantar toplanmasını ve bu durumun her zaman mümkün olmadığını belirtiyor.
HERKES TOPLAMAK İÇİN SIRAYA GİRDİ
Son yıllarda mantar toplamanın kazanç potansiyeli basında sıklıkla yer buldu bu da Antalya'nın Gazipaşa ilçesine yabancı akını yaşanmasına neden oldu. Ormanda kendiliğinden yetişen mantarları toplamak için farklı yerlerden ilçenin ormanlarına akın eden yabancılar, yıllardır aynı yerde mantar toplayıcılığı yapanların tepkisini çekti.
DALGA GEÇENLER DE TOPLAMAYA BAŞLADI
Kanlıca mantarı fiyatlarındaki artış, daha önce az sayıda kişinin yaptığı bu işi tam zamanlı bir meslek haline getirdi. Yıllardır mantar toplayanlar, bir zamanlar kendileriyle dalga geçenlerin bile artık bu işi yapmaya çalıştığını belirtiyor.
KANLICA MANTARI NERELERDE YETİŞİR?
Kanlıca mantarı, Akdeniz Bölgesi'nin yanı Bolu, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi ve Batı Karadeniz'de bolca yetişir. Çam ormanlarının gölgelik bölgelerinde yetişen bu mantar, turuncu-sarı tonlarıyla öne çıksa da bazen mor ve yeşil tonlarında da görülebiliyor.
KANLICA MANTARININ FAYDALARI NELER?
Kanlıca mantarı, hücrelerin yoğunluğu, demiri, kalsiyumu ve yüksek protein ile bağlantılarının ayrıntılarını korurken, vücudunda bulunanları karşılıyor. Vejetaryenler için zengin bir besin kaynağı olan mantar, tansiyon bağlantısına de yardımcı olur. Kanlıca mantarı 7 gün boyunca tazeliğini koruyabiliyor. Ancak, süngerimsi yapısı nedeniyle yanında kokuya dayanıklı gıdaların koyulaşmaması öneriliyor.