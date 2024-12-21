Herkesin Burun Kıvırdığı İş Mesleği Oldu: Günlük 2 Bin Lira, Aylık 60 Bin Lira Kazanıyor

Biz burada kalıpçı olarak çalışıyoruz. Arkadaşlarımla birlikte bu soğukta elimizden gelen gayreti vermeye çalışıyoruz. Bizim ekip bazen 7, bazen 12 kişi oluyor. İşlere göre ekip sayısı değişiyor. İş yoğunluğu depremin ilk günlerinki gibi değil ama yine de işler oluyor" dedi.