Herkesin Burun Kıvırdığı İş Mesleği Oldu: Günlük 2 Bin Lira, Aylık 60 Bin Lira Kazanıyor
Geçmişte herkesin burun kıvırdığı kalıpçı ustalığı işi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından en çok talep gören meslek oldu. Hatay'ın yeniden inşası için devam eden inşaatlarla birlikte kalıpçı ustalarının yevmiyeleri 2 bin lirayı buldu.
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımını yaşayan Hatay'da yeniden inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Depremin yaralarını sarmak için çalışan inşaat işçileri, zorlu kış koşullarına rağmen gece gündüz demeden emek veriyor. Özellikle geçmişte herkesin burun kıvırdığı kalıpçı ustalığı işi, bu süreçte yüksek talep gören meslek grupları arasında yer aldı.
GÜNLÜK YEVMİYESİ 2 BİN TL 'Yİ BULUYOR
İnşaat sektöründeki yoğunluk nedeniyle kalıpçı ustalarının yevmiyeleri önemli ölçüde arttı. Hatay'da bir kalıpçı ustası ortalama 1750 TL ile 2000 TL arasında bir günlük ücret alıyor, aylık ise 60 bin TL kazanıyor. Bu durum, hem işçilerin yaşam koşullarını iyileştirmelerine hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor.
"BİZ YEVMİYELERE BAKSAK YURT DIŞINDA ÇALIŞIRDIK"
Hatay'ın inşası için soğuk havada zor şartlarda çalıştıklarını ifade eden Ahmet Turunç, “Depremde derin yaralar aldık. Bu yüzden yevmiyelere pek bakmıyoruz. Eğer bakmış olsaydık gidip yurt dışında çalışırdım. Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için elimizden geleni yapacağız.
Biz burada kalıpçı olarak çalışıyoruz. Arkadaşlarımla birlikte bu soğukta elimizden gelen gayreti vermeye çalışıyoruz. Bizim ekip bazen 7, bazen 12 kişi oluyor. İşlere göre ekip sayısı değişiyor. İş yoğunluğu depremin ilk günlerinki gibi değil ama yine de işler oluyor" dedi.