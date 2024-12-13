Herkesin Burun Kıvırdığı İş Mesleği Oldu: Günlük 2 Bin 500 TL, Aylık 75 Bin TL Kazanıyor
Yozgat'ta 35 yıldır inşaat sektöründe çalışan Sadullah Doğançay, herkesin burun kıvırdığı çatı aktarması işinden günlük 2000- 2500 TL, aylık ise 70-75 bin TL kazancı olduğunu belirtti. Yevmiyelerin oldukça yüksek olduğunu belirten Doğançay, meslekte yeni ustaların yetişmediğine dikkat çekti.
Kaynak: İHA
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 35 yıldır inşaat sektöründe çalışan Sadullah Doğançay, çatı aktarması yapan ustaları bulmanın giderek zorlaştığını belirtti. Meslekte yeni ustaların yetişmediğini vurgulayan Doğançay, mevcut ustaların da genellikle yurt dışına gitmeyi tercih ettiğini söyledi. Sektörün zor zamanlardan geçtiğini belirten Doğançay, herkesin çatı aktarması işine burun kıvırdığını ancak yevmiyelerin oldukça yüksek olduğunu ifade etti.
GÜNLÜK 2 BİN 500 TL KAZANIYOR
"Günlük 2 bin ila 2 bin 500 lira arasında kazanmak mümkün. Ancak buna rağmen eleman bulunmuyor" diyen Doğançay, "Eleman olmadığı için işlerimizi sınırlandırıyoruz ve yalnızca kendi kapasitemize uygun projeleri üstleniyoruz.
Adamın varsa kendi adamına göre iş yaparsın. Ben 3 oğlumu da bu alanda yetiştiriyorum ve birlikte çalışıyoruz. Ancak sektör son birkaç yıldır ciddi sorunlar yaşıyor” dedi.
AYLIK GELİR 70-75 BİN TL
Sektördeki gelir potansiyelinin oldukça iyi olmasına rağmen gençlerin mesleğe ilgisiz kalmasına dikkat eden Doğançay, “Aylık gelirimiz 70-75 bin TL'yi buluyor. 2-3 yıl öncesine kadar işlerimiz çok iyiydi. Ancak son dönemlerdeki artış ve iş gücü eksikliği gibi sorunlar nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz” dedi.