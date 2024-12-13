Herkesin Burun Kıvırdığı İş Mesleği Oldu: Günlük 2 Bin 500 TL, Aylık 75 Bin TL Kazanıyor

GÜNLÜK 2 BİN 500 TL KAZANIYOR

"Günlük 2 bin ila 2 bin 500 lira arasında kazanmak mümkün. Ancak buna rağmen eleman bulunmuyor" diyen Doğançay, "Eleman olmadığı için işlerimizi sınırlandırıyoruz ve yalnızca kendi kapasitemize uygun projeleri üstleniyoruz.