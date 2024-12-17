Herkesin Alışveriş Yaptığı E-Ticaret Devi Satılıyor: Yeni Sahibi Belli Oldu
7'den 70'e herkesin alışveriş yaptığı Çinli e-ticaret ve teknoloji grubu Alibaba'nın, yeniden yapılanma sürecinde büyük mağaza zinciri Intime'ı satacağı açıklandı.
Kaynak: AA
Çinli e-ticaret devi Alibaba, büyük bir dönüşümün eşiğinde. Şirket, 2017 yılında 2.5 milyar dolara satın aldığı mağaza zinciri Intime'ı Çinli tekstil ve hazır giyim devi Youngor'a satma kararı aldı. Bu satış, Alibaba'nın son yıllarda odaklandığı dijital dönüşüm ve çekirdek işlerine yoğunlaşma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
DİJİTAL DÖNÜŞÜM STRATEJİSİNE UYMADI
Alibaba, son yıllarda e-ticaret ve bulut bilişim gibi alanlarda hızlı bir büyüme kaydetti. Ancak şirket, bu büyüme sürecinde farklı sektörlere yaptığı yatırımları gözden geçirerek çekirdek işlerine odaklanma kararı aldı. Intime gibi fiziksel mağaza zinciri, Alibaba'nın dijital dönüşüm stratejisine tam olarak uymadığı için satış listesine girdi.
Bu satış, Alibaba'nın Mart 2023'te duyurduğu büyük çaplı yeniden yapılanma planının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket, altı ayrı iş grubuna bölünerek her bir grubun bağımsız olarak faaliyet göstermesini hedefliyor.
Intime satışıyla birlikte Alibaba, e-ticaret, bulut bilişim ve diğer dijital hizmetler gibi çekirdek işlerine daha fazla odaklanacak. Bu durum, şirketin geleceği için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.