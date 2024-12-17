Herkesin Alışveriş Yaptığı E-Ticaret Devi Satılıyor: Yeni Sahibi Belli Oldu

DİJİTAL DÖNÜŞÜM STRATEJİSİNE UYMADI

Alibaba, son yıllarda e-ticaret ve bulut bilişim gibi alanlarda hızlı bir büyüme kaydetti. Ancak şirket, bu büyüme sürecinde farklı sektörlere yaptığı yatırımları gözden geçirerek çekirdek işlerine odaklanma kararı aldı. Intime gibi fiziksel mağaza zinciri, Alibaba'nın dijital dönüşüm stratejisine tam olarak uymadığı için satış listesine girdi.