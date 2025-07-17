Herkes Yapma Dedi Ama O Kimseyi Dinlemedi: Tarladan Altın Fışkırdı, Gören İnanamadı

VERİMİN YANI SIRA KALİTE DE YÜKSEK

Yalnızca verim değil, elde edilen arpanın kalitesi ve besin değeri de dikkat çekti. Ata tohumuyla ekilen arpa, hibrit tohumlara kıyasla hem daha fazla ürün verdi hem de doğallığıyla öne çıktı. Hasat edilen arpa, biçerdöverlerle traktör römorklarına yüklenerek köye taşındı.

Neşat Sancar’ın bu başarısı, yerli ve milli tohumların tarımda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Gözle görülür bu verim farkı, ata tohumlarına olan ilgiyi artıracak gibi görünüyor.