Herkes Yapma Dedi Ama O Kimseyi Dinlemedi: Tarladan Altın Fışkırdı, Gören İnanamadı
Herkes hibrit tohumu seçerken o geleneksel yola döndü, sonuç görenleri şaşırttı. Karslı çiftçi Neşat Sancar, 22 dönümlük tarlasına ektiği ata tohumu arpayla hem verimi hem de kaliteyi katladı. "Yapma" diyenleri dinlemedi, dönüm başına 600 kiloya varan ürün aldı.
Kaynak: İHA
Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Büyükdurduran köyünde geleneksel tarım yöntemlerine yönelen çiftçi Neşat Sancar, yerli ve milli ata tohumu arpa ile verim rekoru kırdı. Modern hibrit tohumlardan umduğunu bulamayan Sancar, 22 dönümlük arazisine ektiği "amiral" arpa çeşidiyle adeta bereketi yakaladı.
"YAPMA" DEDİLER AMA O KİMSEYİ DİNLEMEDİ
Tarım maliyetlerinin artması ve verimde yaşanan düşüş sonrası farklı arayışlara yönelen Neşat Sancar, çevresinin tüm uyarılarına rağmen geleneksel ata tohumunu tercih etti. Kars’ın iklimi ve toprak yapısına son derece uygun olan bu tohumlar, kısa sürede toprağa tutunarak güçlü bir gelişim gösterdi.
22 DÖNÜMDEN 11 TON ARPA
Hasat günü heyecanla beklenen sonuçlar, beklentilerin de ötesine geçti. Kiraladığı biçerdöverlerle 22 dönümlük tarlasında hasat yapan Sancar, yaklaşık 10-11 ton arpa elde etti. Dönüm başına 500 ila 600 kilogram ürün alındığını belirten Sancar, "Allah’ın izniyle çok bereketli bir sezon geçirdik. Tohumdan şüphe edenler gelip sonucu kendi gözleriyle görsün" diyerek memnuniyetini dile getirdi.
VERİMİN YANI SIRA KALİTE DE YÜKSEK
Yalnızca verim değil, elde edilen arpanın kalitesi ve besin değeri de dikkat çekti. Ata tohumuyla ekilen arpa, hibrit tohumlara kıyasla hem daha fazla ürün verdi hem de doğallığıyla öne çıktı. Hasat edilen arpa, biçerdöverlerle traktör römorklarına yüklenerek köye taşındı.
Neşat Sancar’ın bu başarısı, yerli ve milli tohumların tarımda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Gözle görülür bu verim farkı, ata tohumlarına olan ilgiyi artıracak gibi görünüyor.