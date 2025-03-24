Herkes Peşine Düştü! Evinde Olan Zengin Oldu: Değeri Tam 6 Milyon Dolar

Bir zamanlar herkesin evinde olan ve çocukların elinden düşürmediği, şimdilerde ise koleksiyonerlerin peşinde koştuğu çizgi romanlar, rekor fiyatlara alıcı buluyor. Özellikle ilk basım yıllarında pek ilgi görmeyen bu nadide parçalar, şimdi milyon dolarlık servet değerinde.

Koleksiyonerlerin gözdesi olan ve nadir bulunan çizgi romanlardan biri, 1938 yılına ait bir kopya, rekor bir açık artırmada alıcı buldu. Action Comics No. 1 adlı bu çizgi roman, müzayede tarihinde bir rekor kırarak en pahalı çizgi roman unvanını elde etti.