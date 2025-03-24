Herkes Peşine Düştü! Evinde Olan Zengin Oldu: Değeri Tam 6 Milyon Dolar
Bir zamanlar herkesin evinde olan ve bugün koleksiyonerlerin gözdesi haline gelen eski çizgi romanlar, dudak uçuklatan fiyatlara satılmaya başladı. Özellikle nadir bulunan ilk baskılar, açık artırmalarda milyonlarca dolara alıcı buluyor.
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Bir zamanlar herkesin evinde olan ve çocukların elinden düşürmediği, şimdilerde ise koleksiyonerlerin peşinde koştuğu çizgi romanlar, rekor fiyatlara alıcı buluyor. Özellikle ilk basım yıllarında pek ilgi görmeyen bu nadide parçalar, şimdi milyon dolarlık servet değerinde.
Koleksiyonerlerin gözdesi olan ve nadir bulunan çizgi romanlardan biri, 1938 yılına ait bir kopya, rekor bir açık artırmada alıcı buldu. Action Comics No. 1 adlı bu çizgi roman, müzayede tarihinde bir rekor kırarak en pahalı çizgi roman unvanını elde etti.
Müzayedeyi düzenleyen Heritage Auctions tarafından "Şimdiye kadar yayımlanmış en önemli çizgi roman" olarak nitelendirilen bu eserin, orijinal 200 bin kopyasından günümüze sadece 100 tanesi ulaşabildi.
6 MİLYON DOLARLIK REKOR SATIŞ
Superman'in ilk kez dünyaya tanıtıldığı Action Comics No. 1'in nadir bir kopyası, ismi açıklanmayan bir alıcı tarafından tam 6 milyon dolara (yaklaşık 227 milyon TL) satın alındı. Bu rekor satış, çizgi romanların koleksiyonerler için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.