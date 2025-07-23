Herkes Olmaz Dedi, O Kimseyi Dinlemedi: Rekor Hasatta Rekor Kazanç Elde Etti! Şimdi Parmakla Gösteriliyor

ENGİNARIN YOLCULUĞU TESİSLERE KADAR UZANIYOR

Baydar, Muğla’nın iklim ve toprak yapısının enginar üretimine çok uygun olduğunu belirtti. İl genelinde enginar işleyen üç tesis bulunduğunu belirten Baydar, “Üretim kadar ürünün işlenmesi ve pazarlanması da önemli. Biz bu alanda da gerekli altyapıyı oluşturduk” ifadelerini kullandı.