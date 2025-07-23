Herkes Olmaz Dedi, O Kimseyi Dinlemedi: Rekor Hasatta Rekor Kazanç Elde Etti! Şimdi Parmakla Gösteriliyor
Muğla’da "bu toprakta ürün yetişmez" denilen arazide enginar üretimine başlayan çiftçi, devlet desteğiyle rekor verim elde etti. Boş tarlaları üretime kazandırarak köylülerin geçim kaynağı haline getiren proje sayesinde tonlarca ürün hasat edilirken, yüksek kazanç da dikkat çekti.
Kaynak: AA
Muğla'da yıllardır ekilmeyen atıl tarım arazileri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yürüttüğü destek projeleriyle yeniden üretime kazandırılıyor. Bu kapsamda hayata geçirilen "Enginar Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" sayesinde, hibrit enginar fideleri boş arazilerle buluşturuldu. “Tutmayan arazi” olarak görülen topraklarda bugün tonlarca ürün hasat ediliyor.
YÜZDE 75 HİBELİ 46 BİN FİDE TOPRAKLA BULUŞTU
Proje kapsamında üreticilere yüzde 75 hibeli toplam 46 bin 456 fide dağıtıldı. Bu destekle birlikte 21 üretici enginar ekimine başladı. Hasadı yapılan enginarlar, semt pazarlarında doğrudan tüketiciyle buluşurken, büyük bir kısmı ise özel tesislerde işlenerek salamura haline getiriliyor ve raflardaki yerini alıyor.
GELENEKSEL YÖNTEMLERE GÖRE VERİM 10 KAT ARTTI
Yeni üretim modeliyle yapılan hibrit ekim sonucunda elde edilen verim, geleneksel yöntemlere göre 10 kata kadar yükseldi. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar, “Amacımız hem ürün desenini çeşitlendirmek hem de köylerde yaşayan vatandaşlarımıza ek gelir sağlamak. Şu anda 350 dekarlık alanda 420 ton enginar üretilmiş durumda” dedi.
ENGİNARIN YOLCULUĞU TESİSLERE KADAR UZANIYOR
Baydar, Muğla’nın iklim ve toprak yapısının enginar üretimine çok uygun olduğunu belirtti. İl genelinde enginar işleyen üç tesis bulunduğunu belirten Baydar, “Üretim kadar ürünün işlenmesi ve pazarlanması da önemli. Biz bu alanda da gerekli altyapıyı oluşturduk” ifadelerini kullandı.
AMAÇ HER TARIM ARAZİSİNİ DEĞERLENDİRMEK
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Sebze ve Seracılık Birim Koordinatörü Ezgi Çoban ise “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” kapsamında 2021 yılından bu yana bir karış toprağın bile boş bırakılmaması için çalıştıklarını söyledi. Hibrit üretimle hem zaman kazandıklarını hem de verimliliği artırdıklarını vurguladı.