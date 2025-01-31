Herkes İşsiz Sandı Gerçek Ölünce Ortaya Çıktı! Arkasında Bir Servet Bıraktı

TABLOLARI BİNLERCE KİŞİ GÖRMEYE GELDİ

Ancak sergi öncesinde Daily Mail, Eric hakkında bir haber yayımlayınca işler değişti. Etkinlik büyük bir ilgi gördü ve Tucker’ın eserlerini görmek için yaklaşık 2 bin kişi sergiye akın etti. Sergideki tablolar anında satıldı ve bazı eserler 15 bin sterline (yaklaşık 660 bin TL) kadar alıcı buldu.

Böylece, hayattayken pek fark edilmeyen Eric Tucker, ölümünden sonra İngiltere’nin işçi sınıfı yaşamını anlatan önemli bir sanatçı olarak anılmaya başlandı.