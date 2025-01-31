Herkes İşsiz Sandı Gerçek Ölünce Ortaya Çıktı! Arkasında Bir Servet Bıraktı
İngiltere’de hayatı boyunca işsiz olduğu düşünülen ve toplum tarafından "tuhaf" olarak nitelendirilen Eric Tucker, ölümünden sonra bıraktığı mirasla şaşkınlık yarattı. Yakınları, onun hiçbir varlığı olmadığını düşünerek evini temizlerken yüzlerce tablo ve eskizle dolu bir servetle karşılaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
2018 yılında hayatını kaybeden Eric Tucker, yaşamı boyunca herhangi bir kariyer yapmamış ve büyük ölçüde annesiyle birlikte mütevazı bir hayat sürmüştü. Son yıllarında giderek içine kapanan Tucker, eski gazetelerle dolu bir evde yaşayıp giysilerini bantlarla bir arada tutarak giyinmesiyle dikkat çekiyordu. Ancak ailesi, onun 60 yıl boyunca ürettiği ve işçi sınıfı yaşamını resmeden yüzlerce sanat eserine sahip olduğunu bilmiyordu.
Eric’in evinde 500’den fazla tablo ve yüzlerce eskiz bulundu. Hatta bazı eserleri, eski bir hava saldırısı sığınağının içinde boş gübre çuvallarına tıkılmış haldeydi.
"BİR KAÇIŞ TÜNELİ BULMUŞ GİBİ HİSSETTİK"
Eric’in yeğeni Joe, keşfi “Sadece bir kaşıkla kazılmış devasa bir kaçış tünelini bulmuş gibiydik” sözleriyle anlattı. Ailesi, onun resim yapmayı sevdiğini bilse de bu kadar yetenekli bir sanatçı olduğundan habersizdi.
Yeğeni Joe, amcasının anısını yaşatmak için ailesiyle birlikte evinde iki günlük bir pop-up sergi düzenlemeye karar verdi. İlk başta bu etkinliğin büyük bir ilgi görmeyeceğini düşünen Joe, “İki gün boyunca sadece amcamın evinde oturup tablolarına bakacağımızı sanıyordum” ifadelerini kullandı.
TABLOLARI BİNLERCE KİŞİ GÖRMEYE GELDİ
Ancak sergi öncesinde Daily Mail, Eric hakkında bir haber yayımlayınca işler değişti. Etkinlik büyük bir ilgi gördü ve Tucker’ın eserlerini görmek için yaklaşık 2 bin kişi sergiye akın etti. Sergideki tablolar anında satıldı ve bazı eserler 15 bin sterline (yaklaşık 660 bin TL) kadar alıcı buldu.
Böylece, hayattayken pek fark edilmeyen Eric Tucker, ölümünden sonra İngiltere’nin işçi sınıfı yaşamını anlatan önemli bir sanatçı olarak anılmaya başlandı.