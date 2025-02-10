Herkes İşi Gücü Bırakıp O Mesleğe Yöneliyor: Aylık 500 Bin TL Para Kazanıyor
Okudukları mesleklerini bıraktılar, hepsi emlakçılığa yöneldi. Aralarında mühendis, memur, öğretmen ve gazetecilerin de olduğu çok sayıda kişi, daha önce kazandıkları paranın 3-4 katını emlakçılık sektöründe kazandıklarını belirterek aylık 500 bin lira gelir elde ettiklerini açıkladı.
Kaynak: Show Haber
Son yıllarda maaşların meslek seçimleri üzerindeki etkisi giderek artarken, emlakçılık sektörü dikkat çekici mesleklerden biri haline geldi. Mühendis, öğretmen, memur ve gazeteci gibi farklı meslek gruplarından çok sayıda kişi, daha yüksek kazanç elde etmek amacıyla emlakçılığa yönelmeye başladı.
Emlakçı Aynur Taşyürek "Daha önce kazandığım paranın en az 3-4 misli, bu daha fazlalara da çıkabiliyor" derken, Emlakçı Derya Filiz Dalga ise "Ortalama bir emlak danışmanı ayda 4-5 tane işlem yapabilmekte. Yaklaşık 500 bin TL gelir elde edebilmekte" diye konuştu.
"3-4 KATI PARA KAZANIYORUM"
Show Haber'de yer alan habere göre, devlet memurluğundan istifa ederek emlakçılık yaptığını belirten emlakçı Aynur Taşyürek, "Daha önce kazandığım paranın en az 3 - 4 misli, bu daha fazlalara da çıkabiliyor, çok daha kazanıyorum. Kariyer hayatıma devlet memuru olarak başladım. Daha sonra emlak sektörüne geçmeyi tercih ettim. Herhalde uzun yıllar bu işi yapacağım" dedi.
ÖĞRETMENLİĞİ BIRAKTI EMLAKÇI OLDU
Öğretmenlik bölümünden mezun olan emlakçı Gonca Keten Çimen de maaşların eksikliği nedeniyle bu sektöre yöneldiğini belirtti. Erkan Kömürcü ise kendi alanında çalışırken emlakçılıktaki gelirin elde edilemediğini ifade ederek, "Lisans eğitimini mesleklerde bu kazancın devamını bile elde etmek mümkün değil" dedi.
"AYLIK 500 BİN TL GELİR ELDE EDİLİYOR"
Uzun yıllar gazetecilik yaptıktan sonra emlakçılık sektörüne giren emlakçı Derya Filiz Dalga ise, "Ortalama bir emlak danışmanı ayda 4-5 tane işlem yapabilmektedir. Yaklaşık 500 bin lira gelir elde edebilmektedir. Günümüzde beyaz yakalıların maaşlarla bu gelirleri elde etme imkanının biraz az olduğu düşünülürse beyaz yakalılardan da emlak ve gayrimenkul sektörüne geçiş hızının artmasının sebebini bulmuş oluyoruz" açıklamasında bulundu.
Emlakçılardaki yüksek komisyon oranları da sektöre olan ilgiyi artırıyor. Örneğin 3 milyon TL değerindeki bir dairenin satışında alıcıdan ve satıcıdan yüzde 2'şer komisyon yapılıyor, emlakçının kazancı 120 bin TL'yi bulabiliyor.