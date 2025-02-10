Herkes İşi Gücü Bırakıp O Mesleğe Yöneliyor: Aylık 500 Bin TL Para Kazanıyor

Son yıllarda maaşların meslek seçimleri üzerindeki etkisi giderek artarken, emlakçılık sektörü dikkat çekici mesleklerden biri haline geldi. Mühendis, öğretmen, memur ve gazeteci gibi farklı meslek gruplarından çok sayıda kişi, daha yüksek kazanç elde etmek amacıyla emlakçılığa yönelmeye başladı.

Emlakçı Aynur Taşyürek "Daha önce kazandığım paranın en az 3-4 misli, bu daha fazlalara da çıkabiliyor" derken, Emlakçı Derya Filiz Dalga ise "Ortalama bir emlak danışmanı ayda 4-5 tane işlem yapabilmekte. Yaklaşık 500 bin TL gelir elde edebilmekte" diye konuştu.