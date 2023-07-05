Herkes gram altını konuşurken dikkat çeken atak
Altın fiyatları bu akşam ABD’den gelecek habere dikkat kesildi. Fed’in son toplantısına ilişkin tutanaklar saat 21.00’de duyurulacak.
Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün akşam TSİ 21.00’de açıklayacağı son para politikası (FOMC) toplantı tutanaklarını beklemesi ve güçlenen doların da fiyatları baskı altına almasıyla, dar bir aralığa sıkıştı.
Analistler, Fed tutanaklarının daha fazla faiz artışının geleceği ile ilgili bir tartışmayı ortaya çıkaracağını, bunun da kısa vadede altında bir miktar gevşemeye neden olabileceğini belirtiyorlar.
Altının gram fiyatı rekor seviyelere yakın seyrederken, en dikkat çeken ise Cumhuriyet altını fiyatının 11 bin liranın üzerine yükselmesi oldu.
Bunun yanı sıra, ABD ile Çin arasında devam eden anlaşmazlıkların, yatırımcıları portföylerinde biraz daha altına sahip olmaya itebileceği ifade ediliyor.