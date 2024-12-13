Herkes Cüzdanında Saklıyor: Servet Değeri Taşıyor, 700 Bin TL'ye Satılıyor
Hemen hemen herkesin cüzdanında hatıra olarak sakladığı 1860'larda üretilen 2 dolarlık banknotlar, koleksiyonerler tarafından yaklaşık 700 bin TL'ye satın alınıyor. Servet değeri taşıyan bu banknotların özellikle seri numaraları ve basım yılı büyük önem taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Hemen hemen herkesin cüzdanında hatıra olarak sakladığı o 2 dolarlık banknotlar, sandığınızdan çok daha değerli olabilir. 1860'larda üretilen 2 dolarlık banknotlar, 150 yılı aşkın süredir dolaşımda olmasına rağmen genellikle sıra dışıdır ve günlük kullanımda pek de sık rastlanmaz. Koleksiyonerler tarafından aranan, özel özelliklere sahip 2 dolarlık banknotlar, yüzlerce hatta binlerce dolar değerinde satılabiliyor.
2 dolarlık banknotlar, diğer dolarlık banknotlara göre daha az basıldığı için nadir bulunuyor. Özellikle seri numaraları ve basım yılı gibi faktörlere göre belirli 2 dolarlık banknotlar, koleksiyonerler arasında büyük ilgi görüyor. 2 dolarlık banknotlar, 20 bin dolara (yaklaşık 700 bin TL) satılıyor.
HANGİ PARALAR DEĞERLİ?
Seri Numaraları: Tekrar eden rakamlar (örneğin 77777777), artan sıralamalı rakamlar (örneğin 12345678) veya düşük numaralı (özellikle 1 ile başlayan) banknotlar oldukça değerli kabul ediliyor.
Basım Yılı ve Mühür Rengi: 1862 ile 1917 yılları arasında basılan ve kırmızı, kahverengi veya mavi mühürlü banknotlar nadir bulunuyor ve yüksek fiyatlara alıcı buluyor.
Banknotun Durumu: Kırışıklık, yırtık veya leke gibi hasarlar olmayan, tertemiz korunmuş banknotlar koleksiyonerler için daha değerli.