Herkes Cüzdanında Saklıyor: Servet Değeri Taşıyor, 700 Bin TL'ye Satılıyor

HANGİ PARALAR DEĞERLİ?

Seri Numaraları: Tekrar eden rakamlar (örneğin 77777777), artan sıralamalı rakamlar (örneğin 12345678) veya düşük numaralı (özellikle 1 ile başlayan) banknotlar oldukça değerli kabul ediliyor.

Basım Yılı ve Mühür Rengi: 1862 ile 1917 yılları arasında basılan ve kırmızı, kahverengi veya mavi mühürlü banknotlar nadir bulunuyor ve yüksek fiyatlara alıcı buluyor.

Banknotun Durumu: Kırışıklık, yırtık veya leke gibi hasarlar olmayan, tertemiz korunmuş banknotlar koleksiyonerler için daha değerli.