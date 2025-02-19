Herkes Cüzdanında Hatıra Diye Saklıyor Ama Tanesi 25 Bin TL'ye Satılıyor
Herkesin cüzdanında hatıra olarak sakladığı paralar, koleksiyon dünyasında büyük ilgi görüyor. Eski banknotlar, hatalı basım olmaları nedeniyle yüksek fiyatlara satılıyor. İstanbul’da yaşayan bir koleksiyoner elindeki özel banknotların tanesini tam 25 bin TL’ye satıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son yıllarda koleksiyon piyasasında eski ve nadir bulunan banknotlara olan ilgi giderek artıyor. Özellikle hatalı basım olan banknotlar, koleksiyonerler için büyük değer taşıyor ve rekor fiyatlara alıcı bulabiliyor.
Uzmanlara göre, hatalı basım banknotlar, düşük adetle üretilmeleri nedeniyle koleksiyon dünyasında büyük rağbet görüyor. Nadir bulunan bu paralar, açık artırmalarda yüksek fiyatlarla satılırken, koleksiyon meraklıları ve yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.
Türkiye’de şu anda tedavülde bulunan 9. emisyon para grubunda 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 TL’lik banknotlar kullanılıyor. Ancak eski ve nadir basım hatası içeren banknotlar, koleksiyonerler için adeta bir yatırım aracı haline geldi.
TANESİ 25 BİN TL'YE SATILIYOR
Özellikle 50.000 TL’lik eski banknotlar, koleksiyoncular arasında büyük değer görüyor. İstanbul’da yaşayan bir koleksiyonerin elinde bulunan hatalı basım banknotların tanesi 25.000 TL’ye satışa çıkardığı görüldü.