Herkes Cüzdanında Hatıra Diye Saklıyor Ama Tanesi 25 Bin TL'ye Satılıyor

Son yıllarda koleksiyon piyasasında eski ve nadir bulunan banknotlara olan ilgi giderek artıyor. Özellikle hatalı basım olan banknotlar, koleksiyonerler için büyük değer taşıyor ve rekor fiyatlara alıcı bulabiliyor.

Uzmanlara göre, hatalı basım banknotlar, düşük adetle üretilmeleri nedeniyle koleksiyon dünyasında büyük rağbet görüyor. Nadir bulunan bu paralar, açık artırmalarda yüksek fiyatlarla satılırken, koleksiyon meraklıları ve yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.