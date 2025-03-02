Herkes Bilmeden Çöpe Atıyor, Meğer Altın Değerindeymiş! Yıllardır Yapıyor, Paraya Para Demiyor
Ankara’da yaşayan Hakkı Ünlü, yaklaşık 10 yıldır hurda otomobil ve motosiklet parçalarını dekoratif eşyalara dönüştürüyor. Sanayide tornacılık yaparak meslek hayatına adım atan Ünlü, otomobillere olan ilgisini sanata dönüştürdü.
Kaynak: AA
Yıllarca oto tamirciliği yapan Hakkı Ünlü, zamanla hurda parçaları kullanarak masa, lamba ve sehpa gibi eşyalar üretmeye başladı. Başlangıçta sadece bir hobi olarak ilgilendiği bu iş, gördüğü yoğun ilgi sayesinde profesyonel bir sanat haline dönüştü. Ünlü, hurda jantları sehpa, eski gösterge panellerini masa lambası, araba kaputlarını ise çalışma masası haline getirerek benzersiz tasarımlar oluşturdu.
SALGIN DÖNEMİ HOBİSİNİ İLERİYE GÖTÜRDÜ
Arabalarla iç içe büyüyen Ünlü, ilk dönüşüm deneyimini bir akvaryum yaparak gerçekleştirdiğini belirtti. Kovid-19 salgını döneminde ise bu hobisine daha fazla zaman ayırma fırsatı bulduğunu ifade eden Ünlü, o süreçte aksesuar üretimine daha fazla yoğunlaşarak profesyonelliğe adım attığını söyledi.
40 YILLIK HURDA PARÇALARA HAYAT VERİYOR
Hurda malzemeleri sanata dönüştürmenin en büyük zorluklarından birinin parça tedariki olduğunu vurgulayan Ünlü, kullandığı en yeni parçaların bile en az 40 yıllık olduğunu belirtti. Eski araç parçalarının çoğu kişi için sadece çöp olarak görüldüğünü, ancak kendisi için yeni bir sanat eseri oluşturma fırsatı sunduğunu dile getirdi.
'ALTINA DÖNÜŞÜYOR'
Hurda parçaların yeniden hayat bulmasının kendisini heyecanlandırdığını belirten Ünlü, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
Onlar belki benim baktığım açıdan, benim gördüğüm şeyi göremiyor ama ben görebiliyorum. 'Hurda' denilen çoğu malzeme aslında birer altına dönüşebiliyor. Hurda parçalara yeni bir hayat vermek, anlam vermek, onlara bir şey katmak çocukluğumdan beri beni heyecanlandırıyor. Başkasının gözünde çöp olan şeyde ben tamamen farklı bir şey hissediyorum.