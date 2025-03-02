Herkes Bilmeden Çöpe Atıyor, Meğer Altın Değerindeymiş! Yıllardır Yapıyor, Paraya Para Demiyor

'ALTINA DÖNÜŞÜYOR'

Hurda parçaların yeniden hayat bulmasının kendisini heyecanlandırdığını belirten Ünlü, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Onlar belki benim baktığım açıdan, benim gördüğüm şeyi göremiyor ama ben görebiliyorum. 'Hurda' denilen çoğu malzeme aslında birer altına dönüşebiliyor. Hurda parçalara yeni bir hayat vermek, anlam vermek, onlara bir şey katmak çocukluğumdan beri beni heyecanlandırıyor. Başkasının gözünde çöp olan şeyde ben tamamen farklı bir şey hissediyorum.