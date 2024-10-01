Her Şey Bir Günde Oldu! Altın ve Petrolde Hareketli Gece

İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği balistik füze saldırılarının ardından Brent petrol fiyatları hızla yükseliişe geçti.

Saldırı haberlerinin kamuoyunda yayılmasıyla beraber Brent petrol varil fiyatı 75.24 dolar seviyelerine kadar artış gösterdi.

İLK ŞOKUN ARDINDAN FİYATLAR DÜŞTÜ

Ancak piyasalardaki ilk şokun ardından, fiyatlar az da olsa gerileyerek 73,78 dolar seviyesine kadar indi.

Petrol fiyatlarında hızlı yükseliş

Saldırı öncesi Brent petrolün varil fiyatı 70 dolardan fiyatlanırken, İran'ın israile gönderdiği füzelerin ardından petrol fiyatları fırladı. İlk olarak 75.24 doları gören Brent petrol, daha sonra 73,78 dolar seviyesinde dengelendi.

GÜNLÜK YÜKSELİŞ YÜZDE 3'ÜN ÜZERİNDE

Böylelikle Brent petrol fiyatındaki günlük yükseliş oranı ise yüzde 3'ü aştı. İran-İsrail gerilimindeki artışın petrol arzında kesintilere yol açabileceği endişesi, bu yükselişte etkili oldu.

ALTIN FİYATLARI DA HAREKETLENDİ

Altın fiyatları da Ortadoğu'daki belirsizlik ve risk ortamı nedeniyle etkilendi. Piyasalarda 'Güvenli liman' olarak bilinen altının ons fiyatı, İran'ın saldırı haberleri öncesi 2.650 dolar seviyesinde işlem görürken, saldırının ardından 2.670 dolara kadar yükseldi. Gün içinde ons fiyatı 2.662 dolara çekilse de günlük kazanç yüzde 1'in üzerinde kaldı.

Ortadoğu'daki bu gelişmeler, hem petrol hem de altın fiyatlarının küresel krizler karşısındaki hassaslığını ortaya koydu. Analistler, bölgedeki gerilimin sürmesi durumunda, piyasalarda daha fazla volatilite yaşanabileceğine dikkat çekti.