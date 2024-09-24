Her Sabah Yüzde 20 İndirim Başladı! Duyan Soluğu Orada Aldı
Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren indirim kampanyası resmen başladı. Her sabah artık yüzde 20 indirim uygulanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
PTT A.Ş., kargo gönderimlerini daha uygun hale getirmek amacıyla yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile hafta içi her gün sabah 09.00-12.00 saatleri arasında yapılan gönderilerde %20 indirim uygulanacak.
Bireysel müşteriler, belirtilen saat diliminde PTT şubelerine giderek günlük 5 adede kadar yurt içi gönderilerinde bu indirimden faydalanabilecekler. İndirim, standart kargo ve adres teslim gönderileri için geçerlidir.
İNDİRİMDEN NASIL YARARLANILIR?
İndirimden yararlanmak isteyenler, belirtilen saatlerde PTT şubelerini ziyaret ederek gönderilerini daha uygun fiyatlarla gönderebilirler. Daha fazla bilgi için PTT'nin resmi web sitesini inceleyebilirsiniz.