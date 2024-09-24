Her Sabah Yüzde 20 İndirim Başladı! Duyan Soluğu Orada Aldı

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren indirim kampanyası resmen başladı. Her sabah artık yüzde 20 indirim uygulanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

PTT İndirim
Her Sabah Yüzde 20 İndirim Başladı! Duyan Soluğu Orada Aldı - Resim: 1

PTT A.Ş., kargo gönderimlerini daha uygun hale getirmek amacıyla yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile hafta içi her gün sabah 09.00-12.00 saatleri arasında yapılan gönderilerde %20 indirim uygulanacak.

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Her Sabah Yüzde 20 İndirim Başladı! Duyan Soluğu Orada Aldı - Resim: 2

Bireysel müşteriler, belirtilen saat diliminde PTT şubelerine giderek günlük 5 adede kadar yurt içi gönderilerinde bu indirimden faydalanabilecekler. İndirim, standart kargo ve adres teslim gönderileri için geçerlidir.

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Her Sabah Yüzde 20 İndirim Başladı! Duyan Soluğu Orada Aldı - Resim: 3

İNDİRİMDEN NASIL YARARLANILIR?
İndirimden yararlanmak isteyenler, belirtilen saatlerde PTT şubelerini ziyaret ederek gönderilerini daha uygun fiyatlarla gönderebilirler. Daha fazla bilgi için PTT'nin resmi web sitesini inceleyebilirsiniz.

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