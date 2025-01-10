Her Ay 178 TL'ye Ödeniyordu, Artık Bedava Oldu: Son Tarih Açıklandı

Epic Games her hafta oyuncularına sunduğu ücretsiz oyunlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu haftaki sürpriz ise 19. yüzyılın petrol heyecanını yaşatan Turmoil oyunu oldu. Normalde 178 TL olan bu oyun, 16 Ocak'a kadar Epic Games üzerinden tamamen ücretsiz oldu.