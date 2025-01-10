Her Ay 178 TL'ye Ödeniyordu, Artık Bedava Oldu: Son Tarih Açıklandı
Oyun tutkunlarına güzel haber geldi. Her hafta ücretsiz oyun kampanyası düzenleyen Epic Games, son olarak fiyatı 178 TL olan Turmoil isimli oyunu 16 Ocak'a kadar ücretsiz yaptığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Epic Games her hafta oyuncularına sunduğu ücretsiz oyunlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu haftaki sürpriz ise 19. yüzyılın petrol heyecanını yaşatan Turmoil oyunu oldu. Normalde 178 TL olan bu oyun, 16 Ocak'a kadar Epic Games üzerinden tamamen ücretsiz oldu.
TURMOİL NASIL BİR OYUN?
Turmoil, 1899 yılında Amerika'da yaşanan petrol çılgınlığını konu alan bir simülasyon oyunu. Oyunda, kendi petrol kuyunuzu açarak zengin olmaya çalışıyorsunuz. Petrol çıkarırken aynı zamanda kasabanızı geliştirerek büyümesini sağlıyorsunuz. Hem heyecan verici hem de stratejik düşünmeyi gerektiren bu oyun, tarih meraklıları ve simülasyon oyunlarını sevenler için oldukça keyifli bir seçenek.
OYUNU NASIL ÜCRETSİZ ALABİLİRİM?
Epic Games'ten ücretsiz oyun almak çok kolay. Siteye girerek oyunun sayfasına ulaşın ve "Yükle" butonuna tıklayın. Oyun, kısa sürede kütüphanenize eklenecek. Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınızın olması yeterli.