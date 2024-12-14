Hepsinin Beklentisi Farklı! Asgari Ücret İçin SGK Uzmanı İsa Karakaş’tan ‘Pazartesi’ Kulisi! ‘Çıkması Mümkün Değil…’

Türkiye’de yaklaşık 7 milyon kişi asgari ücret ile çalışıyor ve bu çalışanların maaşlarını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Şimdi ise gözler 16 Aralık Pazartesi gerçekleştirilecek asgari ücret 2. Toplantısında.

İLK TOPLANTIDA RAKAM YOK

Masanın işçi tarafında oturan TÜRK-İŞ’in Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, görüşmenin içeriğine dair yaptığı değerlendirmesinde rakam konuşmadıklarını açıklamış, ‘İkinci toplantıda da biz rakam vermeyeceğiz, işverenin teklifini bekliyoruz’ demişti.

HÜKÜMETTEN ENFLASYON MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetimi asgari ücretli çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgularken, TÜRK-İŞ temsilcileri ise resmi enflasyon oranı üzerinden yapılan tartışmaları ‘anlamsız’ olarak nitelendirdi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM KULİSLERİ

Henüz kesin bir oran ya da rakam olmasa da işverenlerin masaya ortalama enflasyon oranını baz alacak oturacağı iddia ediliyor. Bu kapsamda yüzde 32,5 oranında bir artışın teklif edilmesi bekleniyor. TÜRK-İŞ’in ise tavrı net! Ne gerçekleşen ne de hedef enflasyonu kabul etmiyor. Masanın iki diğer ucundaki tarafların teklifini görmeden rakam açıklamayacaklarını söylüyorlar.

ASGARİ ÜCRET 2025 ZAM ORANI SENARYOLARI

Yüzde 20 zam: 20.402,40 TL

Yüzde 25 zam: 21.252,40 TL

Yüzde 30 zam: 22.102,60 TL

Yüzde 35 zam: 22.952,70 TL

Yüzde 40 zam: 23.802,80 TL

Yüzde 45 zam: 24.652,90 TL

Yüzde 50 zam: 25.503 TL

“ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISINDA SONUÇ ÇIKMAZ”

Tüm bu bilgiler ışığında SGK Uzmanı İsa Karakaş TGRT Haber ekranlarından, Pazartesi günü gerçekleştirilecek asgari ücret 2. Toplantısı için önemli bir yorumda bulundu. “İşçilerin beklentisi farklı, işverenlerin beklentisi son derece farklı, hükümetin beklentisi farklı. Pazartesi günkü toplantıda bir sonuç çıkmayacağını şimdiden söyleyeyim. Çıkması mümkün değil” diye yorumda bulundu.

Kaynak: TGRT Haber