Hepsini Ezip Geçti: 1 Haftada Rekor Kazandırdı

EN FAZLA İŞLEM GÖREN HİSSELER

Borsa İstanbul’da haftalık toplam işlem hacmi 275,4 milyar TL olarak gerçekleşti. En çok işlem gören hisse 18,5 milyar TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) oldu. Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 17,3 milyar TL ile ikinci sırada, Akbank (AKBNK) ise 16,5 milyar TL ile üçüncü sırada yer aldı.