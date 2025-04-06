Hepsini Ezip Geçti: 1 Haftada Rekor Kazandırdı
Bayram tatili nedeniyle kısa süren işlem haftasında Borsa İstanbul, yurt içindeki enflasyon verileri ve siyasi gelişmelerin yanı sıra ABD'nin ek gümrük vergileri kararlarının etkisiyle dalgalı bir seyir izledi.
Kaynak: Haber Merkezi
BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,90 oranında düşüşle haftayı tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,72, sanayi endeksi ise yüzde 2,47 oranında değer kaybetti. Bayram haftasında oynaklık görece sınırlı kalırken, borsa yurt dışı piyasalara kıyasla zayıf performans sergiledi.
HAFTANIN EN FAZLA KAZANDIRAN VE KAYBETTİRENLERİ HANGİLERİ?
Sektör bazında en fazla kazandıran endeks, yüzde 3,66’lık artışla menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Buna karşılık en çok değer kaybeden ise yüzde 7,09’luk düşüşle iletişim endeksi olarak kayda geçti.
EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER BELLİ OLDU
BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında yatırımcısına en fazla kazandıran hisse, yüzde 14,99 ile Işıklar Enerji (IEYHO) oldu. Onu yüzde 11,58 ile Grainturk Holding (GRTHO) ve yüzde 11,21 ile Katılım Evim (KTLEV) izledi.
YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ
Hafta boyunca en fazla değer kaybeden hisse ise yüzde 13,13 düşüşle Tekfen Holding (TKFEN) oldu. Çimsa (CIMSA) yüzde 11,22 ve Kardemir (KRDMD) yüzde 8,73 kayıpla haftayı tamamladı.
EN FAZLA İŞLEM GÖREN HİSSELER
Borsa İstanbul’da haftalık toplam işlem hacmi 275,4 milyar TL olarak gerçekleşti. En çok işlem gören hisse 18,5 milyar TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) oldu. Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 17,3 milyar TL ile ikinci sırada, Akbank (AKBNK) ise 16,5 milyar TL ile üçüncü sırada yer aldı.
PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK ŞİRKETLER AÇIKLANDI
BIST 100 endeksine dahil şirketler arasında en yüksek piyasa değerine sahip şirket 535,3 milyar TL ile Aselsan (ASELS) oldu. Garanti BBVA 465,4 milyar TL ile ikinci, Türk Hava Yolları ise 420,6 milyar TL ile üçüncü sırada yer aldı.
Borsa İstanbul’un toplam piyasa değeri ise haftayı 8 trilyon 564 milyar TL seviyesinde kapattı.