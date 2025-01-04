Anlaşma Onaylandı, Dev Marka Hisselerini Devrediyor

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, 17 Ekim 2024'te imzalanan hisse alım sözleşmesi kapsamında, Hepsiburada'nın toplamda yüzde 65,4 hissesinin Kaspi.kz tarafından satın alınmasına ilişkin, Rekabet Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından verilen yazılı onaylar tamamlandı.