Anlaşma Onaylandı, Dev Marka Hisselerini Devrediyor

Hepsiburada, hisselerinin yüzde 65,4’ünün Kazakistan merkezli Kaspi.kz’ye devrine ilişkin gerekli onayların tamamlandığını açıkladı. 17 Ekim 2024’te imzalanan hisse alım sözleşmesi kapsamında, Rekabet Kurumu, BDDK, BTK ve Merkez Bankası'ndan alınan onay süreci tamamlandı.

Kaynak: AA

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Anlaşma Onaylandı, Dev Marka Hisselerini Devrediyor - Resim: 1

Hepsiburada, yüzde 65,4 hissesinin Kazakistan merkezli Kaspi.kz'ye devir işlemi için gerekli onayların tamamlandığını açıkladı.

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Anlaşma Onaylandı, Dev Marka Hisselerini Devrediyor - Resim: 2

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, 17 Ekim 2024'te imzalanan hisse alım sözleşmesi kapsamında, Hepsiburada'nın toplamda yüzde 65,4 hissesinin Kaspi.kz tarafından satın alınmasına ilişkin, Rekabet Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından verilen yazılı onaylar tamamlandı.

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Anlaşma Onaylandı, Dev Marka Hisselerini Devrediyor - Resim: 3

Hepsiburada, NASDAQ Borsası'na yaptığı duyuruda, Hepsiburada Olağanüstü Genel Kurulu'nun da 31 Ocak'ta yapılacağını bildirdi.

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Anlaşma Onaylandı, Dev Marka Hisselerini Devrediyor - Resim: 4

Olağanüstü genel kurulda, Hepsiburada'nın yeni yönetim kurulu seçilecek.

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