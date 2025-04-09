Hepsiburada'dan Sonra Türkiye'nin Ünlü e-Ticaret Sitesi Daha Satılıyor! 3 Yılda 3. Kez El Değiştirdi

N11’i devralmak üzere harekete geçen DMSF Holding, merkezi Abu Dabi’de bulunan çok yönlü bir yatırım şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, ihracat ve ithalatın yanı sıra perakende, lojistik, depolama ve gayrimenkul geliştirme gibi birçok sektörde etkinlik gösteriyor. Hem yerel hem de küresel pazarlarda büyümesini sürdüren holding, stratejik ortaklıklarla varlığını genişletiyor.