Hepsiburada Rekor Fiyata Satıldı: Yeni Sahipleri Bakın Kim
Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada.com satıldı. Yeni sahipleri bakın kim çıktı...
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada.com’un çoğunluk hissesi, 1.167 milyar dolarlık satış bedeliyle Kazak şirketi Kaspi.kz’ye devredildi. Anlaşmanın, Hepsiburada’nın sermayesinin yüzde 65,4’ünü temsil eden A ve B sınıfı hisselerinin satın alınmasını kapsadığı bildirildi.
Hepsiburada’nın yüzde 20’lik halka açık payı ise Nasdaq’da işlem görmeye devam ediyor. Kaspi.kz CEO’su ve kurucu ortağı Mikheil Lomtadze, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin önde gelen e-ticaret şirketi Hepsiburada ile güçlerimizi birleştirmekten heyecan duyuyoruz. Pazarımızı 100 milyon kişiye ulaştırmak, Kaspi.kz için stratejik bir öncelik. Hepsiburada, yenilikçi kültürü ve yüksek kaliteli hizmet sunma taahhüdü ile bizimle güçlü bir kültürel uyum içindedir" dedi.
Hepsiburada'nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan ise bu gelişmeyi "24 yıl önce kurduğum Hepsiburada Grubu için önemli bir dönüm noktası" olarak nitelendirerek, "Hepsiburada, Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna öncülük eden yenilikçi bir e-ticaret uygulaması. Şimdi, Kazakistan’ın piyasa değeri en büyük şirketi olan Kaspi.kz ile heyecan verici bir geleceğe adım atıyoruz. 10 bin kişilik iş gücümüz, 101 bin üye iş yerimiz ve 12 milyon müşterimizle gurur duyuyorum" şeklinde ifade etti.