Hepsiburada Rekor Fiyata Satıldı: Yeni Sahipleri Bakın Kim

Hepsiburada'nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan ise bu gelişmeyi "24 yıl önce kurduğum Hepsiburada Grubu için önemli bir dönüm noktası" olarak nitelendirerek, "Hepsiburada, Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna öncülük eden yenilikçi bir e-ticaret uygulaması. Şimdi, Kazakistan’ın piyasa değeri en büyük şirketi olan Kaspi.kz ile heyecan verici bir geleceğe adım atıyoruz. 10 bin kişilik iş gücümüz, 101 bin üye iş yerimiz ve 12 milyon müşterimizle gurur duyuyorum" şeklinde ifade etti.