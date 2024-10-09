Hemen SGK Hizmet Dökümü'ne Bakın: Bu Kod Yazıyorsa Emekli Maaşı Kesilecek

EMEKLİ MAAŞLARIN FAİZİYLE GERİ ALINACAK

Emeklilik iptallerinin en sık karşılaşılan sebebi "usulsüz çalışma" olarak belirtiliyor. SGK, bu tür durumları yıllar sonra tespit edebildiğini vurgularken, fiilen çalışmayan kişilerin sigortalı olarak gösterilmesi gibi usulsüzlüklerin fark edilmesi halinde yatırılan sigorta primlerinin hizmet dökümlerinden silinebileceğini açıkladı.