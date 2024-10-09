Hemen SGK Hizmet Dökümü'ne Bakın: Bu Kod Yazıyorsa Emekli Maaşı Kesilecek
SGK'dan emeklilere önemli uyarı geldi. Hemen e-Devlet üzerinden SGK Hizmet Dökümü'nü kontrol edin. Bu kod yazıyorsa emekliliğiniz askıya alınabilir. Ayrıca aldığınız emekli maaşlarını da faizili ile birlikte geri ödemek durumunda kalabilirsiniz. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca emekliyi etkileyen önemli bir düzenleme yaptı. Emeklilik sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı kriterler, maaş alabilmek için kritik öneme sahip. SGK, son yayınladığı uyarı listesiyle, emeklilik haklarının tehlikeye girebileceği durumlara dikkat çekti.
HEMEN BU KODLARI KONTROL EDİN
E-Devlet üzerinden hizmet dökümüne erişen emekliler, belirtilen bazı kodların varlığı durumunda emeklilik haklarının askıya alınabileceğini öğrenmelidir. Özellikle "S", "Ş" ve "K" gibi kodlar, emeklilik ve sigorta işlemlerinin iptaline yol açabilir.
EMEKLİ MAAŞLARIN FAİZİYLE GERİ ALINACAK
Emeklilik iptallerinin en sık karşılaşılan sebebi "usulsüz çalışma" olarak belirtiliyor. SGK, bu tür durumları yıllar sonra tespit edebildiğini vurgularken, fiilen çalışmayan kişilerin sigortalı olarak gösterilmesi gibi usulsüzlüklerin fark edilmesi halinde yatırılan sigorta primlerinin hizmet dökümlerinden silinebileceğini açıkladı.
Bu durum, emeklilik şartlarının sağlanamamasıyla sonuçlanabilirken, SGK ayrıca ihlal edilen süre boyunca ödenen emekli aylıklarının faizleriyle birlikte geri talep edilebileceğini belirtti. Özellikle 10 yıldan fazla süredir emekli aylığı alanların bile emeklilik haklarının iptal edilmesi ve ödenen toplam aylığın geri istenmesi söz konusu olabiliyor.