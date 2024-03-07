Hemen kontrol edin: Birikmiş paranız olabilir

Benzer şekilde, engelli bireylerin bakımını üstlenen yakınlarına sağlanan destekler de bu kapsamda. Haber Global'de yer alan habere göre, ayrıca, anne adaylarına ve çalışamayan hastalara sağlanan destekler de unutulabiliyor ve bu tür yardımlardan faydalanmak için ilgili kurumlara başvurmak gerekiyor.