Hemen kontrol edin: Birikmiş paranız olabilir

Özel sektörde çalışanları ve çeşitli sebeplerden ötürü devlet tarafından ödeme alan kişilerin farkında olmadan bankalarda birikmiş paraları olabiliyor.

Hemen kontrol edin: Birikmiş paranız olabilir - Resim: 1

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından milyonlarca çalışan için sağlanan ödemeler, vatandaşların hakları içinde önemli bir yer tutuyor.

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SGK, e-Devlet ve PTT üzerinden yapılan ve unutulan destek ödemeleri, vatandaşların derhal kontrol etmeleri gereken önemli konular arasında yer alıyor.

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Çeşitli nedenlerle bu ödemelerin bazıları sahipleri tarafından unutulabilmekte veya fark edilmiyor.

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Hemen kontrol edin: Birikmiş paranız olabilir - Resim: 4

Kimi durumlarda, ödemeler doğrudan hesaplara aktarılırken, bazı durumlarda başvuru yapılması gerekiyor.

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HESAPLARINIZI KONTROL EDİN

Özellikle, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda bekletilen paralar, sahipleri tarafından unutulduğu veya bilinmediği için alınmıyor.

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Bu nedenle, vatandaşların düzenli olarak hesaplarını kontrol etmeleri ve hak ettikleri destekleri alabilmek için gerekli adımları atmaları büyük önem taşıyor.

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NEREDEN SORGULANIR?

Unutulan para yardımlarının geri alınması için öncelikle vatandaşlar, e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulamaları gerçekleştirmeleri gerekiyor.

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SGK'nın resmi internet sitesi veya e-Devlet sistemi aracılığıyla yapılan sorgulamalarla, unutulan yardımların varlığı kolaylıkla öğrenilebilir ve hak sahibi olunan paralar alınabilir.

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Devletin sunduğu yardımlar arasında önemli bir yere sahip olan yaşlı aylığı gibi destekler, belirli koşulların sağlanması halinde 65 yaş üstü vatandaşlara veriliyor.

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Benzer şekilde, engelli bireylerin bakımını üstlenen yakınlarına sağlanan destekler de bu kapsamda. Haber Global'de yer alan habere göre, ayrıca, anne adaylarına ve çalışamayan hastalara sağlanan destekler de unutulabiliyor ve bu tür yardımlardan faydalanmak için ilgili kurumlara başvurmak gerekiyor.

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Bankalarda unutulan paralar konusunda ise, bankalar belirli bir süre içinde sorgulama yapma hakkı tanımlanıyor.

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Bankaların resmi internet siteleri üzerinden yapılan duyurular sayesinde, vatandaşlar unutulan paralarını isimlerine göre sorgulayabilir ve geri alabilirler.

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Hemen kontrol edin: Birikmiş paranız olabilir - Resim: 13

Devletin sağladığı sosyal yardımlar ve bankalarda unutulan paralar, vatandaşların hakları içindedir ve bu haklardan faydalanabilmek için düzenli olarak ilgili platformları kontrol etmek ve gerekli sorgulamaları yapmak gerekiyor.

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