Hem Kalitesi Hem De Verimi İle Göz Dolduruyor! 1 Asırdır Aynı Heyecanla Ceviz Hasadı Yapıyorlar

Yücetepe'nin yüksek kesimlerinde bulunan 5 bin ceviz ağacı, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem kalitesi hem de verimiyle dikkat çekti. Geleneksel yöntemlerle yapılan hasat, nesiller boyu aktarılan bilgi ve deneyimle gerçekleşiyor. Köylüler, doğal ortamlarda yetişen cevizlerin bölgeye özgü lezzetiyle tanındığını vurguladı.

Yücetepe Köyü Muhtarı Vahdettin Akçan, 109 yıldır süren bu önemli geleneği sürdürdüklerini belirterek, hasadın her ekim ayında camiden yapılan anonsla başladığını ve 10 gün boyunca sürdüğünü ifade etti. Akçan, köydeki cevizlerin herkesin ortak malı olduğunu ve cevizlerin ihtiyaca göre paylaşıldığını dile getirdi. Hasadın adeta bir festival gibi geçtiğini söyleyen Akçan, köylerinin 339 haneden ve 1.117 kişilik nüfustan oluştuğunu sözlerine ekledi.

Köy sakinlerinden Ramazan Yıldırım da, her yıl ekim ayının ilk haftasının ceviz hasadı için ayrıldığını ve köyde büyük bir heyecanla bu zamanın beklendiğini söyledi. Anons sonrası ailece ceviz toplamaya geldiklerini belirten Yıldırım, bu geleneğin köyün bir parçası haline geldiğini ve herkesin bu süreçten memnun olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA