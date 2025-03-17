Hem Enflasyon Hem Büyüme Tahmini! OECD Türkiye için Açıkladı

OECD, Türkiye için 2025 yılı büyüme beklentisini yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e yükseltirken; yıl sonu enflasyon beklentisini ise, yüzde 30,7'den yüzde 31,4'e çıkardı.

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Hem Enflasyon Hem Büyüme Tahmini! OECD Türkiye için Açıkladı

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), "Ekonomik Görünüm" raporunu yayımladı.

OECD'nin raporuna göre, Türkiye'nin 2025 yılı için enflasyon ve büyüme tahmini yükseltildi. OECD, Türkiye için büyüme beklentisini yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e çıkardı.

Ekonomik büyüme beklentisini yükselten OECD, Türkiye için 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 30,7'den yüzde 31,4' yükseltti.

2026 BÜYÜME VE ENFLASYON TAHMİNİ

Bu yıl için büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize eden OECD, Türkiye'nini 2026 yılındaki büyüme beklentisini yüzde 4'ten yüzde 3,9'a indirdi. Enflasyon tahmini ise yüzde 17,2'den yüzde 17,3'e çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi

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