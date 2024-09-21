Hektaş Borsa'yı Salladı: 100 Lotunuz 3 Katından Fazla Artacak
Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS), 1 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirdiği %233,20158 oranındaki bedelli sermaye artırımı kararının ardından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12 Eylül 2024 tarihli bülteninde onay aldı.
Kaynak: Rotaborsa
18 Eylül’de gerçekleşen bölünme işlemiyle birlikte Hektaş hisseleri, bu tarihten itibaren rüçhan hakkı pazarında HEKTS.R koduyla işlem görmeye başladı. Peki, bedelli sermaye artırımına katılmak isteyen yatırımcılar rüçhan haklarını nasıl kullanacak? İşte detaylar…
Rüçhan hakkı, şirketlerin bedelli sermaye artırımı kararı alması durumunda mevcut hissedarlara tanınan bir imkandır. Hisse bölünme sürecinde yatırımcılar, sahip oldukları hisseler oranında rüçhan haklarını kullanarak artırıma katılabilirler. Örneğin, HEKTS hissesi bulunan bir yatırımcı, bedelli sermaye artırımı sürecinde elindeki hissesi oranında HEKTS.R koduyla rüçhan kuponu alır.
Bedelli sermaye artırımına katılmak istemeyen hissedarlar, HEKTS.R kuponunu rüçhan hakkı pazarında satabilir. Bu pazar, mevcut hissedarların rüçhan kuponlarını alıp satmalarına olanak tanır. Hektaş hisseleri için rüçhan hakkı kupon satış son tarihi 26 Eylül 2024 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, bedelli sermaye artırımı için rüçhan haklarını kullanmak isteyen hissedarların, haklarını 2 Ekim 2024 tarihine kadar Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içinde kullanmaları gerekiyor.
SERMAYE ARTIRIMINA KATILMAK İÇİN NE KADAR GEREKİR?
Bedelli sermaye artırımına katılmak isteyen yatırımcılar, %233,20158 oranında hisse sayısını artırma hakkına sahiptir. Örneğin, 1000 lot HEKTS hissesi bulunan bir yatırımcı, bedelli bölünme sonrasında toplamda 3332 lot hisseye sahip olacaktır. Rüçhan hakkı kullanım bedeli ise 1 TL üzerinden belirlenmiştir. Yani, 1000 lot için yatırımcının hesabında 2332 TL bulunması yeterlidir. Bu şekilde, yatırımcı 1000 lot yerine 3332 lot hissenin sahibi olabilir.
RÜÇHAN HAKKI KULLANILMAZSA NE OLUR?
Eğer yatırımcı, rüçhan kuponunu belirlenen süre içinde rüçhan pazarında satmaz veya hesabında yeterli miktarda para ayırmazsa büyük bir kayıpla karşılaşabilir. Sermaye artırımı sonrasında hisse senedinin fiyatı düşebilir ve sahip olunan hisse senetlerinin sayısı değişmeyeceği için yatırımcılar önemli bir zarar yaşayabilir. Bu nedenle, yatırımcıların rüçhan haklarını etkin bir şekilde kullanmaları ve hesabında gerekli miktarı bulundurmaları önemlidir.