Hektaş Borsa'yı Salladı: 100 Lotunuz 3 Katından Fazla Artacak

RÜÇHAN HAKKI KULLANILMAZSA NE OLUR?

Eğer yatırımcı, rüçhan kuponunu belirlenen süre içinde rüçhan pazarında satmaz veya hesabında yeterli miktarda para ayırmazsa büyük bir kayıpla karşılaşabilir. Sermaye artırımı sonrasında hisse senedinin fiyatı düşebilir ve sahip olunan hisse senetlerinin sayısı değişmeyeceği için yatırımcılar önemli bir zarar yaşayabilir. Bu nedenle, yatırımcıların rüçhan haklarını etkin bir şekilde kullanmaları ve hesabında gerekli miktarı bulundurmaları önemlidir.