Haziranda Marketteki Bu Ürünlere Zam Geliyor: Fiyatı 2 Kat Artacak, Şimdiden Stok Yapın

FİYATLARA HAZİRAN AYINDA ZAM GELİYOR

Bloomberg News tarafından elde edilen habere göre Nestle’nin ABD kolu, 23 Haziran 2025 itibarıyla Toll House markalı morseller, fırın kakaosu ve şekerleme kitleri gibi ürünlerde fiyat güncellemesine gidecek. Bu hamle, Nestle’nin geçtiğimiz yıl bazı tedarikçilerden maliyet düşürmelerini talep ettiği süreçten sonra geldi. Ancak birçok tedarikçi bu talepleri geri çevirmişti.

Şirketin farklı tedarikçilere gönderdiği mektuplarda kahve ve şeker gibi başka emtia kalemleri için de talepler iletildiği belirtildi.