Haziranda Marketteki Bu Ürünlere Zam Geliyor: Fiyatı 2 Kat Artacak, Şimdiden Stok Yapın
Nestle, küresel kakao maliyetlerindeki artış nedeniyle bazı çikolata ürünlerinin fiyatlarına 23 Haziran’dan itibaren zam yapacağını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın önde gelen gıda üreticilerinden Nestle, küresel kakao tedarikindeki sıkıntılar ve artan maliyetler nedeniyle ABD’de bazı çikolata ürünlerinde fiyat artışına gidiyor. 2024 boyunca rekor seviyelere ulaşan kakao fiyatları, tüketicilerin tatlı alışverişini daha pahalı hale getirmeye hazırlanıyor.
FİYATLARA HAZİRAN AYINDA ZAM GELİYOR
Bloomberg News tarafından elde edilen habere göre Nestle’nin ABD kolu, 23 Haziran 2025 itibarıyla Toll House markalı morseller, fırın kakaosu ve şekerleme kitleri gibi ürünlerde fiyat güncellemesine gidecek. Bu hamle, Nestle’nin geçtiğimiz yıl bazı tedarikçilerden maliyet düşürmelerini talep ettiği süreçten sonra geldi. Ancak birçok tedarikçi bu talepleri geri çevirmişti.
Şirketin farklı tedarikçilere gönderdiği mektuplarda kahve ve şeker gibi başka emtia kalemleri için de talepler iletildiği belirtildi.
ÇİKOLATALARA NE KADAR ZAM GELECEK?
Nestle, fiyat değişikliklerinin ürün bazında ne kadar olacağına dair net bilgi paylaşmazken, bu oranın perakendeciler tarafından belirleneceği ifade edildi. Rekabet, satış stratejisi ve tüketici davranışları gibi unsurlar, raf fiyatlarının belirlenmesinde etkili olacak.
FİYAT ARTIŞI KAÇINILMAZ OLDU
Nestle'nin açıklamasına göre yapılacak fiyat artışlarının gümrük tarifeleriyle bir ilgisi bulunmuyor. Şirket, bu kararın doğrudan artan emtia maliyetlerinin sonucu olduğunu vurgularken, 2025 yılı için 700 milyon İsviçre Frangı tutarında tasarruf hedefliyor.
Nestle sözcüsü yaptığı açıklamada, son iki yılda kakao fiyatlarında ciddi bir yükseliş yaşandığını ve şirketin maliyet yönetimi çabalarına rağmen bu artışların artık tüketici fiyatlarına yansıtılmak zorunda kaldığını dile getirdi.