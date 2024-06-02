Haziran ayının ilk müjdesi İş Bankası'ndan geldi. İş Bankası emekli promosyon rakamlarını arttırdığını duyurdu

İş Bankası'ndan emeklileri sevindirecek müjdeli haber geldi. Haziran ayı emekli promosyon rakamlarını güncellediklerini duyurdu. İşte İş Bankası'nın güncel emekli promosyon rakamları...

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Haziran ayının ilk müjdesi İş Bankası'ndan geldi. İş Bankası emekli promosyon rakamlarını arttırdığını duyurdu - Resim: 1

Haziran ayının gelişiyle birlikte emekliler emekli promosyon rakamlarına gözünü çevirirken, İş Bankası'ndan emeklileri sevindirecek müjdeli haber geldi.

Her ay düzenli olarak emekli promosyon rakamlarını arttıran bankalar Haziran ayı için nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, İş Bankası düğmeye bastı.

İş Bankası emekli promosyon rakamlarını arttırdığını duyurdu. İşte İş Bankası'nın güncel emekli promosyon rakamları...

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