Haziran ayında en çok satılan otomobil markası belli oldu
2024 yılının haziran ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerini açıkladı.
İşte, 2024 haziran ayında en çok satılan otomobil markaları...
14 - MERCEDES 2.189 satış ile listenin 15. sırasında yer alıyor.
13 - FORD 2.518 satış ile listenin 14. sırasında bulunuyor.
12 - TESLA 2.670 satış ile listenin 13. sırasında yer alıyor.
11 - DACIA 3.060 satış ile listenin 12. sırasında bulunuyor.
10 - HONDA 3.170 satış ile listenin 11. sırasında bulunuyor.
9 - OPEL 3.547 satış ile listenin 10. sırasında yer alıyor.
8 - SKODA 4.352 satış ile listenin 9. sırasında bulunuyor.
7 - TOYOTA 4.513 satış ile listenin 8. sırasında yer alıyor.
6 - HYUNDAİ 4.683 satış ile listenin 7. sırasında bulunuyor.
5 - VOLKSWAGEN 5.043 satış ile listenin 6. sırasında yer alıyor.
4 - PEUGEOT 5.118 sartış ile listenin 5. sırasında yer alıyor.
3 - CITROEN 5.505 satış ile listenin 4. sırasında bulunuyor.
2 - CHERY 7.511 satış ile listenin 3. sırasında yer alıyor.
1- FIAT 9.046 satış ile listenin 2. sırasında yer alıyor.
Haziran ayının en çok satan otomobil markası RENOULT listenin ilk sırasında bulunuyor.