Hazine Yarın 2 İhale Düzenleyecek

Bakanlık tarafından yarın devlet tahvili 2 ihale düzenlenecek. Düzenlenecek ihalelerin detayları paylaşıldı.

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Hazine Yarın 2 İhale Düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın yapılacak ilk ihalede, 2 yıl (574 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede, 5 yıl (1743 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,24 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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İhale Hazine ve Maliye Bakanlığı
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