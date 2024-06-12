Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sosyal medya kazası: "Aha ona da vergi kesecek"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan bir retweet gündem oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sosyal medya kazası: "Aha ona da vergi kesecek"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın X hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile görüşmesine ilişkin bir paylaşım yapıldı.

Bu paylaşıma yanıt veren bir kullanıcının "Aha ona da vergi kesecek" ifadeleri , Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hesabı tarafından retweet edildi.

Yapılan retweet daha sonra kaldırıldı.

Etiketler
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek Vergi
İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar: Sebebi şaşırttı... İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar
Maaşlar enflasyon karşısında eriyor; vatandaş gelirinin büyük bölümünü temel ihtiyaçlara harcıyor Maaşlar enflasyon karşısında eriyor; vatandaş gelirinin büyük bölümünü temel ihtiyaçlara harcıyor
Show TV son hamlesini yaptı. Sevilen isim Show TV ile anlaşmaya vardı Show TV son hamlesini yaptı. Sevilen isim Show TV ile anlaşmaya vardı
Balık hafızalı 3 burç belli oldu... Onlardan uzak durmalısınız! Çok tehlikeliler Balık hafızalı 3 burç belli oldu... Onlardan uzak durmalısınız! Çok tehlikeliler
ÇOK OKUNANLAR
Peş peşe uyarılar geldi: İşi olmayan sokağa çıkmasın! Peş peşe uyarılar geldi: İşi olmayan sokağa çıkmasın!
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı: İşte yerine atanan isim TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı
Çanakkale Valiliği: Bir polis tutuklandı Çanakkale Valiliği: Bir polis tutuklandı
Diyanet'ten milyonluk yemek ihalesi: "Erkek eti olacak, baklavanın fıstığı 1. kalite olacak" "Erkek eti olacak, baklavanın fıstığı 1. kalite olacak"
İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar: Sebebi şaşırttı... İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar