Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sosyal medya kazası: "Aha ona da vergi kesecek"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın X hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile görüşmesine ilişkin bir paylaşım yapıldı.

Bu paylaşıma yanıt veren bir kullanıcının "Aha ona da vergi kesecek" ifadeleri , Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hesabı tarafından retweet edildi.

Yapılan retweet daha sonra kaldırıldı.